Le looter-shooter Outriders s’est constitué une solide communauté de joueurs – et c’est mérité – ce qui signifie que tu ne manques jamais de camarades en coopération (même si tu peux également très bien jouer au jeu tout seul).

Que tu joues en solo ou avec d'autres joueurs , la soif d'équipement est l'une des forces motrices de ce jeu. Et donc : voici cinq conseils pour obtenir un meilleur équipement (et pour cela, pas besoin d’attendre le jeu final) !

Ça se passe au Niveau 5

Le jeu te permet de passer librement d’un niveau de difficulté à un autre - les soi-disant « Tiers » - chaque nouveau niveau demandant un peu plus d'efforts pour déverrouiller. Plus le niveau est élevé, plus les chances d'obtenir de meilleurs butins sont grandes.

Les objets légendaires ne tomberont qu'à partir du niveau 5. Et pour avoir une chance d’y prétendre, tu auras de préférence au moins 200 points de défense et 300 points d'attaque . Plus t’en auras, mieux ce sera bien sûr. Soit dit en passant, les objets légendaires ne se trouvent pas dans les coffres, mais sont uniquement lâchés sur les ennemis tombés au combat et lors de l'accomplissement de missions secondaires (que tu peux rejouer encore et encore).

Outriders © Square Enix

Tous les boss ne sont pas aussi intéressants

Tous les boss ne sont pas intéressants pour ceux qui recherchent des équipements légendaires . Par exemple, certains boss ne les lâchent jamais, et d'autres demandent trop de temps et d'efforts. L'exception la plus attrayante est (le tout sauf attrayant) Chrysaloid dans l'enclave forestière. Ce boss laisse même tomber des objets légendaires dans les niveaux inférieurs. Comparé à de nombreux autres boss, celui-ci est également relativement facile à abattre. Mais assure-toi d'avoir un bon sniper dans ta poche !

La quête secondaire Payback vaut la peine

Payback est une quête secondaire à ne pas manquer pour ceux qui veulent cultiver de meilleurs équipements. Tu la trouveras assez tôt dans la campagne, mais il est préférable d'y revenir une fois que tu te sens vraiment à l'aise au niveau 5 ou supérieur.

Emporte un sniper pour contrer les deux snipers ennemis assez emmerdants et assure-toi que tes compétences surnaturelles ont au moins une (et de préférence deux) interruptions. De cette façon, tu peux empêcher le boss Reiner de lancer son attaque la plus lourde à la fin ou de prolonger le combat en rétablissant sa santé.

Payback in Outriders © Outriders

Élimine le Capitaine

Cette technique est un peu obscure, mais vaut la peine. Va dans le menu principal, sélectionne d'abord ‘Select Story Point’, puis ‘ Meet with Jakub and Shira at her command room ’. Commence la mission dans laquelle tu dois avancer jusqu'à la tour solaire. À un moment donné, tu récupères une clé avec laquelle tu ouvres une porte. Peu de temps après, tu seras attaqué par un Capitaine. Élimine-le et il y a de fortes chances qu'il lâche quelque chose de légendaire ! Sinon, laisse-toi tuer par les autres ennemis. Cela te ramènera au point de contrôle juste en face de cette porte. Et répète simplement les mêmes actions jusqu'à ce que le capitaine lâche quelque chose qui te plaît !

Les missions facultatives sont un must

Les missions facultatives dans Outriders sont divisées en trois types : Hunted (chasse aux monstres), Wanted (chasse aux primes) et Historian (chasse vintage). Il y a dix missions de chaque type. Joue aux dix missions et tu seras récompensé par un objet légendaire ! Ensuite, passe ton niveau à 1 pour pouvoir gérer les 30 missions en moins d'une heure, et hop ! Tu viens de t’offrir 3 objets légendaires !