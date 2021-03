, le base jumper accompli partage ses expériences personnelles en tant qu'athlète de sports extrêmes et psychologue de la performance pour aider à devenir l'architecte de ta propre vie et mener une vie plus heureuse.

« Pour moi, c'est un entraînement mental. Donc, ce que je dis aux gens, c'est que plus vous affrontez vos peurs, plus vous prenez le contrôle de vos peurs et moins cette peur vous guidera ou contrôlera. C'est pour moi le tout début de l'épanouissement et de la performance. »

