L'aventurier Tom de Dorlodot voyage aux quatre coins du monde. Des plus hauts sommets de l'Himalaya aux Caraïbes tropicales. Son objectif ? Explorer les plus beaux endroits de la terre avec son paramoteur. Mais cette fois-ci, il est resté beaucoup plus près de chez lui : les champs de tulipes en fleurs aux Pays-Bas . Voler à ras des champs avec leurs couleurs arc-en-ciel, autour des moulins à vent et les pieds dans l'eau. Une destination de rêve selon Tom. Et nous ne pouvons que le confirmer ! Une vidéo à voir absolument !

Une interview de Tom se trouve sous la vidéo. Fais défiler !

4 minutes Voler avec Tom de Dorlodot au-dessus des champs de tulipes

01 À propos du lieu

« J'ai découvert les champs de fleurs sur National Geographic. J'avais vu des photos et j'ai trouvé ça tellement cool ! J'ai pensé 'Waw ! Si nous avons une belle journée ensoleillée avec des fleurs épanouies, cela pourrait être tellement spectaculaire !’ La floraison ne dure que quelques semaines par an, il faut donc être là au bon moment. Et j'aime cette idée. »

« C'était le moyen idéal pour moi de faire quelque chose d'unique, tout en restant près de chez moi. Je voulais montrer aux gens à quel point la nature peut être belle vue du ciel. Beaucoup de touristes se promènent ici, mais ce n'est qu’en survolant l’endroit qu’on voit à quel point c'est extraordinaire. »

02 Préparation

« Le bon endroit au bon moment, c'était le plus important dans ce projet. Je suis allé explorer la région deux semaines à l'avance pour me préparer au mieux, voir où je pouvais décoller et m'assurer que nous respections toutes les règles. »

« Lorsque nous avons découvert que les fleurs étaient en fleurs, le temps n'était pas vraiment clément. On avait donc peur de manquer l’occasion. Nous avons dû demander aux habitants quels champs fleurissaient à quel moment, et nous sommes allés voir les propriétaires des moulins à vent que nous voulions photographier. Nous sommes arrivés très tôt le matin et avons filmé jusque tard le soir pour capturer la lumière magique. »

« Pour que ça marche, il fallait aussi le bon matériel, les bons outils de communication, les bonnes personnes, le bon paramoteur… J'avais un téléphone dans mon casque pour pouvoir communiquer à tout moment avec l'équipe de tournage et le pilote du drone. C’était une aventure très spéciale. »

03 Défis

« Ce projet était un défi pour tout le monde. Si le vent était trop fort, nous ne pouvions pas voler. Si la lumière était trop forte, cela ne passait pas bien à l'écran. Si le ciel était couvert, on manquait toutes les belles couleurs . Le timing était donc essentiel pour ce projet. C'était tout un défi de tout faire à la perfection, mais nous sommes incroyablement fiers du résultat final ! »

« Le troisième jour, j'ai failli casser mon paramoteur après avoir fait une folle spirale, un gros 360 où tu descends très vite, et tu touches le sol avec la pointe de ton parapente dans un virage super rapide. Quand tu voles au-dessus de l'eau, c'est vraiment difficile de dire à quelle distance tu es du sol. J'ai touché l'eau à très grande vitesse et l'hélice a explosé ! Heureusement le parapente a continué à fonctionner et l'hélice n'était pas complètement détruite. J’ai donc quand même pu faire un atterrissage en toute sécurité. Si j'avais atterri dans l'eau, ça aurait été la fin de notre folle histoire... »

« Mais nous étions bien préparés à toute éventualité et je portais un gilet de sauvetage pendant les vols. Certes, il peut toujours y avoir des surprises, mais nous avons eu des heures d’images magnifiques en retour. »