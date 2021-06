Tout le monde peut photographier un Pokémon dans Pokémon Snap, mais si tu veux obtenir un score élevé, tu sais qu’il te faudra maîtriser les ‘ficelles du métier’. Les conseils ci-dessous te mettent sur la bonne voie !

Tu dois comprendre le système de points

La différence entre une photo qui obtient une étoile ou le score maximum est déterminée par 6 facteurs :

Pose : ce que le Pokémon fait ou ne fait pas.

Taille : quelle est la taille du Pokémon sur la photo.

Contact visuel : la mesure dans laquelle le Pokémon regarde l'objectif.

Composition : où se trouve le Pokémon dans le cadrage. Plus ton sujet est au centre, plus ton score sera élevé !

Arrière-plan : dans quelle mesure l'arrière-plan est-il beau (ou moche).

Autre Pokémon : tu obtiens des points supplémentaires s'il y a d'autres Pokémon en arrière-plan.

On ne réveille pas un Pokémon endormi comme ça

Tu peux lancer une Pomme Tendre pour attirer ou réveiller des Pokémon, mais il est souvent préférable d'utiliser le Melody Player si tu veux réveiller un Pokémon endormi. Il sera plus relax – un Pokémon est comme un humain – et parfois il se met même à danser ! Et cela te permettra de faire une photo qui rapporte gros...

Essaie de trouver les Orbes Lumina

Ces orbes donnent aux Pokémon une lueur spéciale et leur font parfois adopter des poses uniques. Voici où et quand les photographier :

Jaune sur Calléis et bleu sur Floria : Prends une photo de la Fleur de Cristal la nuit dans le niveau Jungle.

Vert sur Haptos : photographie la Fleur de Cristal incandescente dans le niveau Sable la nuit.

Rose sur Kopadia : capture Viskuse rougeoyant dans le niveau Sous-marin.

Violet sur Adamantia : photographie la Fleur de Cristal dans le niveau Snowfields la nuit.

Or sur Aureas : prends une photo de la Fleur de Cristal incandescente dans le niveau Ruines.

New Pokémon Snap © Nintendo

Entraîne tes réflexes

Certains Pokémon sont incroyablement rapides. Ou du moins plus vite que tu ne peux les capturer avec tes manettes ! De nombreux joueurs oublient qu'il existe une option de rotation rapide sous le D-pad. Entraîne ce mouvement jusqu'à ce que cela devienne un réflexe lorsque tu dois faire face à des variantes à grande vitesse. Un réglage supplémentaire ne t’effraie pas ? Alors, règle la vitesse de l'appareil photo exactement selon tes préférences dans les paramètres - avec une vitesse de l'appareil photo et du pointeur plus élevée et en plaçant par exemple le déclencheur sous R1 au lieu de A.

Retourne-toi régulièrement

La rotation rapide à 180° est plus pratique que tu ne le penses. Surtout plus tard dans le jeu, de nombreux Pokémon ne montreront un comportement photogénique unique que lorsque tu quittes leur zone avec ton NEO-ONE. Prends donc l'habitude de te retourner rapidement en tenant ton doigt sur le déclencheur.

Le scanner est un outil indispensable

Même si tu connais déjà une région de bout en bout, le scanner reste un élément indispensable dans ta boîte à outils. Il éclaire non seulement les Pokémon difficiles à voir, mais aussi des zones uniques du décor qui permettent parfois une interaction digne d'une photo !

Tends bien l’oreille

Tends bien l’oreille pour entendre les indices du professeur Miroir et de l'équipe de recherche qui pourraient t’orienter vers des photos potentiellement fortes. D'autres sons peuvent indiquer un Pokémon présentant un comportement rare. Et non, ce n’est pas ce qu’on attend généralement dans un jeu avec 3+ sur la boîte.

Pokémon Snap © Nintendo

N’hésite pas à baisser d’un niveau

Beaucoup de débutants ne savent pas qu'ils peuvent changer le niveau de recherche d'une certaine zone. Dommage ! Parce que revenir à un niveau inférieur peut s'avérer utile lorsque tu chasses un Pokémon spécifique. Comment ? Appuie sur X pendant que ton curseur survole « Course/Parcours » dans la fenêtre du menu.

Utilise toute ta pellicule

En effet, dans Pokémon Snap tu ne fais pas des clichés en en numérique, mais en argentique. Mais cela ne veut pas dire que tu dois lésiner sur les photos, car les photos que tu as prises par hasard donnent parfois un score plus élevé. Par conséquent, utilise toutes les photos de ta pellicule à chaque tour (elle te permet de faire 72 photos) et télécharge-les toutes. On ne sait jamais...

N’opte pas pour le niveau Légendaire dès le début

Ne te fais pas d'illusions : dans Pokémon Snap, tu ne t’attaques pas immédiatement au Pokémon Légendaire. Tu ne trouveras la plupart d'entre eux que lorsque tu auras atteint le niveau de recherche 3. Et tu ne captureras le dernier probablement que pendant tes errances d'après-jeu. Et c'est très bien comme ça !