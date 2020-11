Retour sur les meilleurs jeux pour PS4 !

Bien qu'il y ait beaucoup de jeux auxquels tu pourras jouer sur les deux consoles à l’avenir, l'adieu à la PS4 approche lentement mais sûrement avec l'arrivée de la PS5 ... Et pas question de laisser passer cet adieu inaperçu. Et donc, voici les jeux PS4 qui nous ont le plus séduits ces dernières années !

Uncharted 4: A Thief’s End

Parfois mal à l'aise, mais finalement inégalé dans l'ensemble. Voici à quoi ressemblaient les retrouvailles avec Nathan Drake dans le quatrième Uncharted, une aventure à succès qui allie du spectacle cinématographique à un excellent scénario et un gameplay particulièrement fluide. En bref : top-niveau !

Until Dawn

Un groupe d'adolescents se réunit dans un endroit reculé en haute montagne. Cela ressemble au début d'un film d'horreur ... Et ça l'est. Tes choix déterminent complètement qui survit et qui ne survit pas. Bien que tu ne saches pas toujours à l'avance quelles conséquences horribles une décision anodine peut avoir ...

Bloodborne

Le studio derrière les impitoyables RPG fantastiques et sombres Demon Souls et Dark Souls a transformé Bloodborne en une expérience de RPG d'action légèrement plus fluide, plus offensive et tout aussi profonde. Oh oui, tu peux aider d'autres joueurs en solo ... ou leur compliquer la vie.

Horizon Zero Dawn

Ici, tu te retrouves dans un décor de science-fiction dans lequel l'humanité a été ramenée à des niveaux barbares et tu essaies de survivre dans un monde peuplé de robots autonomes et potentiellement mortels. Ajoute à cela une héroïne forte, une aventure épique et un gameplay très fluide, et tu sais pourquoi la suite est déjà l'un des titres les plus attendus sur PS5 !

God of War

Ce reboot a échangé la mythologie romaine contre celle des Norvégiens, montrant à l'ancienne et à la nouvelle génération un Kratos motivé par bien plus que la simple vengeance. Intense, humain et sans le moindre affaiblissement lorsqu'il s'agit de combats ultra-brutaux.

Detroit: Become Human

Avec Detroit: Become Human, Quantic Dream combine le meilleur de Heavy Rain et Beyond: Two Souls tout en évitant les défauts de ces prédécesseurs. Une vision pertinente de l'avenir avec des acteurs forts, des personnages développés en profondeur et chaque action qui pèse sur le cours de l'histoire font de ce jeu un incontournable absolu pour PS4.

Death Stranding

Le simulateur de randonnée de Kojima n'était pas du goût de tout le monde, mais quiconque était prêt à participer à cette étrange aventure a été amplement récompensé. Il s'agit d'une expérience post-apocalyptique dans laquelle chaque «maladresse» s'accompagne d'une dizaine de moments inventifs et agréablement surprenants. Superbe, déchirant, terrifiant, profond… Ce jeu a tout pour plaire !

The Last of Us Part II