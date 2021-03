Avec la PS4 et la Xbox One, Sony et Microsoft visent un public plus large que jamais. Ils vendaient leurs consoles principalement comme un ensemble complet de divertissement et de toutes sortes de multimédia ... sur lequel tu pouvais également jouer à des jeux. Avec la PS5 et la Xbox Series X/S, le gaming a repris la place qu’il mérite : au cœur de la console. Et en plus, les consoles de nouvelle génération ont également beaucoup d'autres options intéressantes. Tu trouveras les cinq plus intéressantes ci-dessous !