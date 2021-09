Aiko remporte le Red Bull UCI Pump Track Qualifier à Bruxelles!

Une épreuve à fond de train, très difficile et incroyablement cool à voir : les qualifications pour les Championnats du Monde du Red Bull UCI Pump Track a attiré plus de 50 athlètes belges et internationaux de haut niveau au BXL Pump Park by Velosolutions à Bruxelles. Ils ont enfourché leur BMX ou VTT pour décrocher un billet pour la finale mondiale en octobre. Chez les femmes, Aiko Gommers de Scherpenheuvel a gagné l’épreuve, alors que chez les hommes, c’est le Letton Kristaps Veksa qui essaiera de remporter ce maillot arc-en-ciel emblématique. Notre compatriote et athlète olympique de BMX Elke Vanhoof a terminé deuxième. Les quatre premiers hommes et femmes se sont qualifiés pour la finale mondiale. Détail saillant : avec un temps de 11.622 secondes, Aiko avait réussi le troisième chrono de la journée, compétition masculine incluse !

“C'était la toute première fois que je participais à une course de pump track. Normalement, je fais du BMX, sur un parcours plus grand. J'ai vraiment tout donné, c’était très dur, mais c'est super cool de pouvoir aller au Portugal maintenant pour représenter la Belgique. C'était vraiment serré jusqu'à la fin, surtout quand j'ai dû affronter Elke Vanhoof en finale." Aiko Gommers

En route pour le Portugal

Le parcours de pump track à Bruxelles mesure 111 mètres de long et est plein de bosses et de virages difficiles. L'objectif était de terminer le plus rapidement possible deux tours des éliminatoires, puis d'être le plus rapide possible sur un tour dans les huitièmes de finale. Les huit coureurs avec les meilleurs chronos - quatre hommes et quatre femmes - se sont qualifiés pour les finales mondiales des Championnats du Monde du Red Bull UCI Pump Track. Cette finale se déroulera cette année à Lisbonne, au Portugal, du 15 au 17 octobre 2021.

Femmes :

Aiko Gommers - 11.622 secondes Elke Vanhoof - 11.964 secondes Robyn Gommers - 12.160 secondes Christelle Boivin - 12.717 secondes

Hommes :

Kristaps Veksa - 11.274 secondes Elias Verbinnen - 11.479 secondes Sjoerd Verhelst - 11.747 secondes Aurélien Vaessen - 12.247 secondes

À fond !

Lors d'une compétition de pump track, tout est une question de skills. Il faut pousser le vélo vers le bas sur les bosses de la piste juste au bon moment. Cela permet de prendre de la vitesse qu’il faut ensuite maintenir en poussant son vélo dans les virages ou éventuellement en le soulevant et en sautant. Le but est de devoir pédaler le moins possible afin d'avancer le plus vite possible.

“En fait, il faut prendre un virage sur le pump track le plus haut possible afin de garder votre vitesse. Vous poussez votre vélo dans le virage, en tenant vos pédales à hauteur égale. Vous regardez la fin du virage et vous foncez. On peut faire du pump track avec un VTT ou un BMX. Personnellement, j'utilise un BMX : petites roues, une seule vitesse et un seul frein." Elke Vanhoof

À propos des Championnats du Monde du Red Bull UCI Pump Track

La compétition a débuté en 2018 avec plus de 2000 coureurs participant à 23 événements dans le monde. L'année d’après, Red Bull et l'UCI ont uni leurs forces et deux maillots arc-en-ciel ont été décernés pour la première fois, à Payton Ridenour et Tommy Zula. Cette année, pas moins de 25 épreuves qualificatives sont au programme, ce qui ne fait que confirmer la croissance du sport.