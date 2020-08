QUIZ: Sais-tu tout sur le Grand Prix de Belgique ?

Des moteurs rugissants, des mécaniques bien huilées et des compétences de conduite vertigineuses. Voilà l’essence de la F1. Et cette caravane s'arrêtera également en Belgique ce week-end. Comme d'habitude à Spa-Francorchamps bien sûr, où d'autre ? Max Verstappen peut-il enfin gagner en Belgique ? Ou Alex Albon prendra-t-il son premier podium de la saison ? Personne ne le sait pour l’instant. En tant qu’accro de la F1, tu devrais par contre connaître la réponse aux questions ci-dessous. Tu as tout bon ?