Les faits et chiffres du premier titre de RB Leipzig

Une finale de la Coupe d'Allemagne pleine de suspense s'est terminée avec beaucoup d’émotion pour le RB Leipzig qui a battu le SC Freiburg aux tirs au but et remporte ainsi un premier trophée national majeur - six ans seulement après sa promotion en première division. Voici les faits et les chiffres les plus frappants d’une saison historique.

Malgré le fait d’être mené au score et de devoir jouer à dix après une heure, l'équipe de Domenico Tedesco a fait preuve d'une énergie incessante en défendant avec agressivité et en attaquant sans relâche et sans crainte. Leurs efforts ont été récompensés à la 76e minute lorsque le meilleur buteur et joueur de la saison de la Bundesliga, Christopher Nkunku, a envoyé une volée dans les filets au deuxième poteau pour son 35e but d'une campagne mémorable.

Le match se terminant 1-1, lors de la séance de tirs au but décisive, c'est le gardien et capitaine Péter Gulácsi qui a souligné son statut de héros en forçant deux ratés de Fribourg. Après les finales perdues en 2019 et 2021, le RB Leipzig a enfin remporté son premier grand trophée à l'Olympiastadion de Berlin

Le RB Leipzig célèbre après les tirs au but © Thomas Eisenhuth

« Nous aurons besoin de quelques jours pour bien comprendre ce qui nous arrive - c'était un match très émouvant. Je n'arrive toujours pas à me rendre compte de ce qu’on a fait. C'est une chose de changer d'approche, et c'en est une autre de si bien performer quand on a un joueur de moins sur le terrain. Je suis incroyablement fier de l'équipe et de tous les joueurs. » Tedesco, Entraîneur-chef du RB Leipzig

4

La position finale du RB Leipzig en championnat. Terminer dans le top quatre le dernier jour de la saison était la confirmation qu'ils joueront à nouveau dans la Ligue des Champions la saison prochaine.

4

Le nombre de fois que Christopher Nkunku a remporté le prix du meilleur joueur du mois de la Bundesliga. L'attaquant français a connu une saison exceptionnelle, couronnée par son titre de meilleur joueur de la saison en mai.

6

Matchs joués en route vers la gloire du DFB Pokal (= la Coupe allemande). Avant de battre le SC Freiburg en finale, Leipzig avait éliminé le SV Sandhausen, le SV Babelsberg, le Hansa Rostock, Hanovre 96 et l'Union Berlin.

C'est l'heure des célébrations pour RB Leipzig après avoir gagné la coupe © RB Leipzig

12

Soirées européennes vécues. Ce qui a commencé avec ‘le groupe de la mort’ en Ligue des Champions aux côtés de Manchester City et du Paris Saint-Germain s'est terminé par une course en Ligue Europa jusqu'en demi-finale avant de perdre face aux Glasgow Rangers.

13

Nombre de passes décisives fournies par Nkunku. En plus d'être en tête du classement des buteurs, le Français s’est également démarqué au service de ses coéquipiers.

15

La plus longue série de matches sans défaite de la saison. Les Bulls avaient des ailes entre le 11 février et le 20 avril, remportant 11 victoires et quatre nuls dans trois compétitions.

24

La moyenne d’âge de l'équipe du RB Leipzig. Avec autant de joueurs énergiques ayant la soif de vaincre, nous avons déjà hâte de les revoir sur le terrain la saison prochaine.

Les joueurs du RB Leipzig brandissent leur trophée à Berlin © www.borisstreubel.de

35

Le nombre total de buts marqués par Nkunku. En tout, le buteur mortel a trouvé le chemin des filets 20 fois en Bundesliga, quatre fois en Coupe et 11 fois en Europe.

36

L'âge de l'entraîneur en chef Domenico Tedesco. L'Italo-Allemand est le deuxième plus jeune coach de la Bundesliga et a guidé l'équipe vers de nouveaux sommets.

52

Le nombre total de matchs disputés au cours de la saison. Après le coup d'envoi le 7 août du premier tour de la DFP Pokal Cup, le coup de sifflet final a retenti sur la saison de Leipzig après avoir soulevé le trophée le 21 mai.

90+3

La minute où la qualification pour la Ligue des Champions a été sécurisée. Alors que l'équipe avait besoin d'un but pour égaler Bielefeld et obtenir le point nécessaire pour se qualifier pour la compétition d'élite européenne, Willie Orban a dévié de la tête un coup franc de Dominik Szoboszlai avec l'une des dernières touches du match.

3,822

Le nombre total de kilomètres parcourus en Bundesliga par les joueurs du RB Leipzig cette saison. C'est plus de 112 à chaque match !

Simakan était excellent en tant que défenseur central droit © RB Leipzig

7,690

Le nombre total de sprints des joueurs du RB Leipzig sur leurs 34 matchs en Bundesliga.

45,770

Le nombre de supporters qui se sont rassemblés dans la Red Bull Arena pour le match contre l'Union Berlin en avril.