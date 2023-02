"Chez Oracle Red Bull Racing, nous mettons toujours tout en œuvre pour faire les choses en premier et différemment. La croissance de notre sport en Amérique ne peut être ignorée. La façon dont les fans ont accueilli notre équipe ici est exceptionnelle. Oracle Red Bull Racing sera plus que jamais présent aux États-Unis en 2023. Non seulement pendant les courses, mais aussi pendant les Red Bull Showruns et le premier road trip de l'équipe de F1 en Amérique. Nous voulions annoncer notre partenariat avec Ford dans leur pays d'origine. Ils vont nous aider à construire une unité de puissance hybride et bien plus encore pour donner à notre équipe un avantage concurrentiel. J’ai hâte de découvrir toutes les possibilités qui s'offrent à nous."

Christian Horner