Les 10 records du monde de ski les plus fous

1. Plus vite que la lumière

254,958 km/h. On ne parle pas de l'allure moyenne d'une Formule 1 pendant une course mais bien de

2. Un kilomètre à skis

Lesskis les plus longs mesurent... 555 mètres. Soit plus d'un kilomètre mis bout à bout. Ils ont été fièrement chaussés par 170 skieurs en Norvège, le 20 février 2011. Une question demeure : où les ont-ils rangés ?

3. Vers l'infini et au-delà

4. En équilibre

à la Seven Springs Mountain Resort, en Pennsylvanie (USA). Déjà médaillé d'or aux X Games, l'Américain a réalisé ce record pour une édition spéciale du World of X Games.

5. 9 pistes par heure

5. Marathon man

Si on ne sait pas la distance totale que ces 70 pistes représentent, on connaît celle qu'a parcouru le skieur Finlandais

6. Super man

7. Le Dôme des neiges

Il ne contient peut-être pas 916 pistes, mais le Wanda Ski Dôme de Harbin (Chine) peut quand même se targuer d'être la plus grande station de ski indoor du monde avec ses 80 000 m², ses six pistes de neige artificielle dont une longue de 500 mètres. Une gigantesque structure de glace qui illustre les ambitions de la Chine en termes de sports d'hiver, alors que les Jeux Olympiques d'hiver se dérouleront à Pékin en 2022.

8. 25,6 kilomètres tout schuss