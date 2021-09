Viki Gomez et ses amis émerveillent plus de 1000 Luxembourgeois

Plus de 1000 riders de BMX et spectateurs se sont réunis au Luxembourg pour le

Plus de 1000 riders de BMX et spectateurs se sont réunis au Luxembourg pour le Red Bull 3EN1 , une competition de BMX street, park et flatland avec le skateboard comme cerise sur le gâteau. La Place de l'Europe s'est transformé en une vraie Mecque du BMX pour des athlètes de tous niveaux du monde entier.

Waw ! Aujourd'hui, je me suis tellement amusé ! Il y avait des riders d'Allemagne, de Belgique, de Hollande... Incroyable ! Le niveau des coureurs était très élevé et l'ambiance ne pouvait pas être meilleure. C'était aussi génial de pouvoir partager la scène avec les meilleurs athlètes : Jaka, Courage et Danny. Un grand succès !

