Voici pourquoi tu devrais t’inscrire au Red Bull Afiterwork !

« Au début de la nouvelle année, tu as sans doute réfléchi à tes résolutions du Nouvel An. Savais-tu que plus d'exercice est la résolution n°1 pour la plupart des gens ? Ça tombe bien parce que c’est exactement ce que le Red Bull Afiterwork te propose. Je vous invite, toi et ton équipe, pour un entraînement et une course à pied ardus ! De plus, je veux aussi motiver chacun individuellement à commencer ou à maintenir un mode de vie sain et actif. »