Camine et Source sont les meilleurs breakers de Belgique !

Les meilleurs breakers de Belgique se sont réunis le samedi 29 avril 2023 - Journée internationale de la danse ! - au KVS de Bruxelles, qui affichait complet, pour le Red Bull BC One Cypher Belgium. C’est la finale belge du Red Bull BC One, l'une des compétitions de breaking les plus prestigieuses au monde. Les 16 b-boys et 6 b-girls se sont affrontés un contre un. Le résultat a été un spectacle de danse sans précédent, plein de mouvements de puissance impressionnants, de freezes fous et de flips à couper le souffle. Le jury international a finalement choisi les jeunes talents Ismaël 'Source' Boulate (19) de Gand et la b-girl Camine Van Hoof (26) d'Anvers. Ils représenteront la Belgique lors de la finale mondiale qui se déroulera - comme par hasard - à Paris.