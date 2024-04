Du Bronx à Bruxelles : un regard sur les origines du breaking en Belgique

Breaking is een streetdancestijl die in het begin van de jaren ‘70 ontstond in de South Bronx in New York . Het ontstond als onderdeel van de bredere culturele hiphopbeweging die ontstond uit de Afro-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse gemeenschappen in de Bronx in een tijd van sociale en economische onrust.

Les débuts du breaking se définissent par un mélange de danses traditionnelles africaines et afro-caribéennes , telles que la capoeira et le lindy hop, associées à des éléments d’arts martiaux et de gymnastique incluant également une influence des danses déjà en place au sein de la communauté. Les jeunes du Bronx ont développé leur propre style de danse, mettant en avant l’improvisation, l’athlétisme et l’expression personnelle.

Fondé en 1977, le Rock Steady Crew a été l’un des pionniers parmi les « b-boys crews », exerçant une influence majeure. Le crew a rapidement acquis une renommée grâce à son style dynamique et acrobatique, se faisant connaître par ses performances lors de fêtes de quartier et d’autres événements communautaires à travers toute la ville de New York.

Dans les années 1980, le breaking a commencé à gagner en renommée et en popularité, en particulier grâce à des films tels que « Wild Style » et « Beat Street », où le breaking occupait une place centrale mais se fait surtout connaître d’un plus large public grâce au film « Flashdance » qui invite certains membres du Rock Steady Crew à jouer une scène mais aussi à servir de doublure à la vedette du film.

Le breaking est également devenu un élément essentiel de la scène musicale hip-hop en plein essor et des artistes tels que Whodini, Chaka Khan, Grandmaster Flash and the Furious Five, Run-DMC et les Beastie Boys, l’incorporent dans leurs vidéos musicales et leurs performances sur scène.

Le breaking en Belgique

À cette époque, le break a également connu des évolutions et des diversifications, différentes régions et pays développant leurs propres styles et approches. La Belgique se distingue comme l’un des pays où le breaking a prospéré, avec une histoire riche remontant aux années 1980 .

Les débuts du break en Belgique ont été fortement influencés par la découverte de la culture hip-hop américaine. Philone (aka Fourmi de son blaze de b-boy), une figure emblématique du hip-hop belge et l’un des membres fondateurs de la scène belge du break, se remémore : « Les années 1980, de 1980 à 1984, c’est le commencement. C’est à cette époque que la culture a été introduite en Europe depuis l’Amérique par le biais des médias. Certains soirs, on pouvait voir du break à la télévision allemande, dans un reportage réalisé par un journaliste qui avait visité le Bronx. »

J’avais des amis qui restaient éveillés toute la nuit juste pour voir de la danse à la télévision, même si cela ne durait que cinq minutes. Philone

« J’ai commencé à danser à l’âge de 12 ans, et dès le départ, j’ai été captivé non seulement par la danse elle-même, mais aussi par toute la culture qui l’entoure », ajoute Philone . Fondamentalement, le break est une forme d’expression personnelle qui permet aux danseurs de mettre en avant leurs compétences et leur créativité à travers des mouvements dynamiques et acrobatiques. Il demande un niveau élevé de condition physique, d’agilité et de coordination, ainsi qu’une profonde compréhension du rythme et de la musicalité.e bewegingen. Je moet fysiek in topvorm zijn en hebt een hoog niveau van behendigheid en coördinatie nodig. Daarnaast moet je ook het ritme en de muzikaliteit helemaal doorgronden.

Mais le break va bien au-delà d’une simple activité physique. C’est également un phénomène social et culturel qui incarne les valeurs de la communauté, de la créativité et de l’expression personnelle. L’un des éléments clés de la culture du breaking est la mise en avant de la communauté. Philone l’explique ainsi : « Nous étions en contact avec les communautés de breakers en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Les gens se rendaient à New York pour obtenir des informations. Le Rock Steady Crew est même venu en Europe à l’époque pour partager ses enseignements. »

L’émergence du breaking en Belgique remonte au début des années 1980, lorsque la première génération de b-boys et de b-girls a commencé à former ses crews et à s’affronter. Au milieu des années 1980, le breaking est devenu un élément essentiel de la scène hip-hop belge. De nombreux groupes de rap francobelges renommés, tels que Starflam ou Benny B ont intégré le break dans leurs performances live. Avec l’avènement d’événements compétitifs dans le pays, le breaking a gagné en importance, et les b-boys et b-girls belges ont rapidement développé leur propre style en fusionnant des éléments traditionnels du breaking avec leurs mouvements et techniques uniques.

« Vers 1989, 1990, nous avons officiellement établi le ‘chapter’ belge de l’Universal Zulu Nation. Notre objectif était de devenir un point de référence où les gens pourraient venir nous rencontrer et nous interroger sur cette culture. Dans les années 90, la scène hip-hop s’épanouissait en Belgique et dans toute l’Europe. Dès que nous en avons eu l’opportunité, nous avons commencé à organiser des événements. »

L’un des moments les plus marquants de l’histoire du breaking belge a eu lieu en 1993, lorsque le premier festival européen de hip-hop, organisé par un membre de la communauté à savoir Fares, s’est tenu à Charleroi. Ce festival a réuni certains des b-boys et b-girls les plus renommés d’Europe, marquant un tournant dans le développement du breaking mais surtout une sorte de « revival » après un creux de la vague.

Battle of the Year

Le Battle of the Year, l’une des plus anciennes compétitions de break dans l’histoire de la discipline, a vu le jour en Allemagne en 1990. Par la suite, les organisateurs ont contacté Philone et le ‘chapter’ belge de l’Universal Zulu Nation pour lancer le Battle of the Year en Belgique à la fin des années 1990. Philone explique : « Eh oui, comme ça, tout simplement. »

Nous avons réussi à créer une plateforme permettant aux b-boys de s’élever au-delà du simple statut de danseur de leur quartier en Belgique. C’était une opportunité de se produire sur une scène internationale. Philone

L’héritage s’est perpétué avec le lancement de la compétition de break en face-à-face, le Red Bull BC One , en Belgique en 2012, offrant ainsi une nouvelle opportunité aux b-boys et aux b-girls de se produire à l’échelle internationale.

Communauté francophone vs. néerlandophone

La culture du break en Belgique a continué à évoluer, tout comme les variations de style et d’approche qui reflètent les origines culturelles et linguistiques uniques du pays. Dans la communauté francophone de la Belgique, le break possède une histoire longue et riche, remontant aux premiers jours du hip-hop dans les années 1980. Les breakers francophones ont été les pionniers de cette forme artistique en Belgique et ont contribué à la faire connaître à un public plus vaste. Ils sont reconnus pour leur style fluide et expressif, mettant l’accent sur la musicalité et la narration.

En revanche, la communauté néerlandophone a une histoire plus récente, même s’il existait bien entendu déjà dans les années 80 certains danseurs dans des villes comme Antwerpen, Gent ou Brugge. Elle a émergé dans les années 1990 et a progressé pour devenir une communauté vibrante et dynamique. Les breakers néerlandophones sont renommés pour leur style explosif et dynamique, mettant l’accent sur un jeu de jambes complexe, des mouvements acrobatiques et des transitions rapides.

Admir Mirena , un breaker qui a immigré d’Albanie en Belgique au début des années 2000, explique : « Une particularité de la Belgique est la division linguistique, avec une partie parlant le français et l’autre le néerlandais. La partie flamande de la Belgique est davantage liée à la scène hollandaise, tandis que la partie francophone est plus proche de la scène française. Ensuite, il y a la capitale, Bruxelles, qui compte un grand nombre de b-boys francophones. Il y avait toujours une rivalité pour battre Bruxelles, car ils étaient les premiers à recevoir l’information. Les cassettes. Les vidéos. Les connaissances. Tout. »

Malgré ces différences, les deux communautés partagent une passion profonde pour le breaking et un engagement envers l’excellence. Elles participent activement à des compétitions locales et internationales, collaborent sur divers projets, et partaGent leurs connaissances et compétences à travers des ateliers et des cours.

La communauté belge du breaking est également reconnue pour son esprit d’unité et d’inclusion. Les breakers des communautés francophone et néerlandophone se rassemblent pour célébrer cette forme artistique et se soutenir mutuellement, dépassant ainsi les barrières linguistiques et culturelles. Cet esprit communautaire et cette collaboration sont des traits distinctifs de la culture du breaking à travers le monde, contribuant ainsi à la prospérité et à l’évolution continue de cette forme d’art.

Aujourd’hui, le breaking s’est solidement ancré dans la scène hip-hop belge, avec de nombreux danseurs et crews talentueux participant régulièrement à des compétitions nationales et internationales. Ces dernières années, le breaking a connu une reconnaissance encore plus étendue en Belgique, marquée par son inclusion aux Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris. C’est une étape majeure pour la communauté du break en Belgique et dans le monde, mettant en évidence la popularité croissante et la légitimité accrue de cette forme artistique.