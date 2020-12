Notre compatriote, la b-girl Madmax a remporté la médaille d'argent le samedi 28 novembre 2020 lors de la finale mondiale du Red Bull BC One à Salzbourg, en Autriche. Jamais auparavant un.e Belge ne s’était produit sur cette scène, encore moins en finale. Mais quel sentiment cela lui inspire-t-il ? Et quelles sont les choses que nous n’avons pas pu voir lors du livestream de la finale mondiale ?

Tu es la première Belge à atteindre la finale mondiale du Red Bull BC One. Quel sentiment cela t’inspire-t-il ?

« C'est comme si je faisais désormais partie de l'histoire belge. Je suis la première Belge à y arriver et à mettre la Belgique sur la carte. Trop cool ! J'étais et je suis toujours très fière de moi. »

Comment se sont déroulés les préparatifs à la maison ?

« Lorsque j'ai reçu l'invitation pour la finale mondiale du Red Bull BC One, j'ai immédiatement appelé mon entraîneur Admir et Paolo en France. Avec Paolo j'ai principalement travaillé sur la partie stratégique de mes manches et avec Admir j'ai travaillé sur le perfectionnement. Nous avons travaillé étape par étape : qu'est-ce qui m'attend exactement ? Combien de tours y a-t-il ? Comment m’y préparer à fond ? J'ai travaillé avec Paolo en ligne, car je ne pouvais pas aller en France et il ne pouvait pas venir en Belgique. »

« Quand le confinement a commencé à Bruxelles, il n'y avait plus de salles disponibles où je pouvais m'entraîner. Je suis ensuite allée vivre à Gand pendant une semaine pour m'entraîner dans le plus grand centre sportif. Les trois derniers jours avant mon départ j'ai travaillé avec Admir. Neuf heures par jour sur les derniers détails. Et puis je suis partie pour Salzbourg pendant trois semaines pour m'assurer que j'étais complètement concentrée. »

Comment les entraînements se sont-ils déroulés là-bas ?

« À Salzbourg, je n'ai fait que trois choses : manger, dormir et m'entraîner. La première semaine, nous étions quatre danseurs: moi, Pac Pac, Kastet et Killa. Il y avait bien sûr des règles très strictes. Nous n'avions pas le droit de nous parler plus de 10 minutes, nous devions toujours porter notre masque buccal et nous n'avions pas le droit de quitter l'hôtel. C’était dur mentalement, mais on essaie de faire de son mieux. »

« La première semaine, bien sûr, nous avons tous essayé de nous entraîner autant que possible, de répéter et de perfectionner tous les détails. Dans la deuxième semaine, il y avait plus de danseurs et donc moins de temps pour s'entraîner. Puis une piste d’athlétisme s’est libérée, alors j'ai fait beaucoup d'étirements et de course à pied. Au cours de la dernière semaine avant la finale, on ne s’entraîne plus vraiment, on essaie juste de se préparer au mieux mentalement. »

Comment as-tu vécu le jour de la finale ?

« Même le matin, j'étais déjà hyper nerveuse. Le moment même, tout allait bien au début, jusqu'à ce que je doive danser contre Sunny. J'avais décidé de commencer la bataille, mais j'étais tellement stressée ! C'était comme si j’allais vomir à tout moment et fondre en larmes en même temps (rires). Ma bataille avec Sunny a été la toute première de la soirée, et cela a créé une énorme pression. Je n'avais jamais eu ce sentiment avant. »

Comment entrer dans le bon état d'esprit ?

« En me concentrant sur le prix, c'est tout. J'étais stressée, mais je voulais juste savourer ce moment et montrer ce que j'ai à offrir. Je sais quelles sont mes capacités, je sais que je me suis entraînée pour cela. Je pensais que j'allais perdre le premier tour, mais cela ne m'importait pas vraiment en un sens, parce que j'étais déjà là, tu sais. Et j'ai une nouvelle chance l'année prochaine. »

« Finalement, je savais que si je gagnais le premier tour, je serais probablement en finale. Mais ce stress persistait constamment. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être parce que tu te prépares pendant trois semaines à ce jour-là, et bien sûr, tu veux briller le jour J. »

On était frappé par cette attitude de combat. Presque du MMA ...

« Oui ! Le MMA est une grande inspiration pour moi et la finale mondiale du Red Bull BC One y ressemble parce que tu reçois cette ceinture et ce titre lorsque tu gagnes. Cette attitude de combat MMA est ma plus grande source d'inspiration. De nombreux danseurs sont juste là pour s’amuser et ça marche pour eux - il suffit de regarder Kastet - mais pour moi, c'est différent. Je sais d'où je viens et je ne veux pas y retourner. Et un combattant de MMA ne va pas sur le ring en se disant ‘on verra bien’. Désolée, mais je ne pense pas que ce soit comme ça que ça marche. »

« Je me reconnais vraiment dans ce mode de combattant. Si tu veux obtenir quelque chose dans la vie, tu dois y aller et travailler dur. Et être intelligent. Penser logiquement. Savoir où tu veux aller. Et moi, je veux cette ceinture ! »

Comment s'est déroulée ta première bataille contre Sunny ?

« Je suis montée sur scène, la musique a commencé et je me suis dit : ‘Cette fois-ci, moi je vais commencer’. Normalement, j'attends et réponds à mon adversaire, mais cette fois-ci, je voulais ouvrir la bataille, mais cela a bien sûr apporté une pression supplémentaire ... Puis j'ai pensé 'allons-y, je vais y arriver !' et ça s'est très bien passé. »

Tu avais déjà battu Jilou par le passé ?

« En effet. J'ai déjà fait plusieurs battles avec Jilou. Avec elle, c'est aussi différent de Sunny. Jilou est comme une sœur pour moi. On connaît l'état d'esprit l’une de l'autre, nos forces et nos faiblesses... Il n’y a pas vraiment de surprises. Lors d'un tournage à Salzbourg, nous avons également dansé l’une contre l’autre et grâce à ça, j’avais déjà une idée de la vraie bataille. Je me sentais donc assez à l'aise, mais je n'ai certainement pas sous-estimé Jilou. Pas un seul danseur d’ailleurs, car tout le monde peut surprendre. »

Et puis la finale contre Kastet, qui avait déjà un titre.

« Pour Kastet, c'était déjà la troisième fois qu'elle était là et elle était la championne en titre. ‘She knows the drill’. On voyait vraiment une nette différence avec moi. Elle était très ‘à l'aise’ parce qu'elle connaissait déjà le stress de la finale mondiale du Red Bull BC One. Pour moi, c’était tout ou rien. ‘Soit j'abandonne, soit je me donne une dernière fois à fond.’ Et c'est ce que j'ai fait, tu as pu le voir en finale. »

Qu'est-ce que tu as pensé par la suite ?

« À ce moment-là, c'était ‘ok, sympa, cool. L'année prochaine, je veux gagner!’ Je n'étais certainement pas déçue, j'étais très fière. J'étais aussi un peu dépassée et je suis allée directement voir ma mère et mon ami pour savoir ce qu’ils en pensaient. Je trouvais que je le méritais. Et comme dirait mon entraîneur Admir : ‘C'est une conséquence naturelle du travail acharné que tu as accompli.’ J’y ai mis mon cœur et mon âme, pour réaliser une bonne performance et aller loin et c'est ce qui est arrivé. J'étais juste très, très fière. »

Avec quelles expériences rentres-tu en Belgique ?

« Je joue dans une autre ligue maintenant. J'ai remporté la Red Bull BC One E-battle et je suis arrivée en finale mondiale du Red Bull BC One. Les gens me sous-estimeront moins souvent, je pense, alors que je me considère toujours comme quelqu'un qui doit faire ses preuves. Il y a encore beaucoup de b-girls coriaces et je dois tout faire pour les rattraper. Mais je sais maintenant sur quels points travailler et c'est ce que je vais faire. »

Madmax vs Jilou © Little Shao / Red Bull Content Pool

Que signifie ta performance pour la scène du breaking en Belgique ?

« Je suis la première b-girl belge sur la main stage. Je fais partie de l'histoire maintenant. Je veux être une inspiration et j'espère que la Belgique pourra être fière de moi. »

Quelle est la prochaine étape pour toi ?