Interview avec les 3 premiers belges dans la Red Bull BC One World Final

à Paris en 2023. Nous les avons donc interrogés sur leur première expérience dans le breaking, leur parcours, leur préparation aux battles, l’équilibre entre l’amitié et la rivalité, ainsi que sur la place unique du Red Bull BC One sur la scène du breaking. Et bien sûr, sur l’importance de cette ceinture tant convoitée.

ne se souvient pas immédiatement d’un événement précis qui l’aurait poussé à se lancer dans le break. C’était simplement quelque chose qu’il avait envie de faire. « Au début, je le faisais pour des raisons personnelles », explique-t-il. « Mais avec le temps, cela est devenu plus sérieux. J’ai eu la chance d’être entouré de personnes très talentueuses telles que Dynamics, Hoochen et, plus tard, les membres de mon crew, Funky Belgian’z. »

a commencé le break dès l’école, ou plutôt, pendant la récréation. « J’avais à peine 6 ans et je vivais en Grèce. Pendant les pauses, les enfants plus âgés dansaient dans la cour de récréation, et j’ai commencé à danser avec eux. » À l’âge de 17 ans, Mighty Jimm a déménagé aux Pays-Bas, puis en Belgique, car en Grèce, il n’était pas vraiment possible de faire carrière dans le break, voire dans la danse en général.

partage la conviction au pouvoir du drill : « J’ai une approche à long terme, mais il y a un moment où des choix doivent être faits. Je vais utiliser ceci et cela pour la compétition, donc je dois me concentrer davantage sur tel ou tel aspect. Quand je sais exactement ce que je veux faire, je le répète inlassablement. Plus près de la compétition, je porte une attention particulière aux détails. » Adopter un mode de vie sain tout au long de l’année et assurer un sommeil suffisant sont deux autres conseils qui nous sont prodigués généreusement.

Pour exceller dans le breaking, il est impératif de travailler dur. Il exige le maximum d’un danseur, tant sur le plan physique que mental. Madmax s’entoure des bonnes personnes et se fixe des mini-objectifs avant les compétitions importantes. « Grâce à ces mini-objectifs, tu te rapproches de ton grand objectif. Un échec ? Tu en tires des leçons, tu t’adaptes et tu vas de l’avant. » Tiro combine l’entraînement d’endurance avec les bons drills classiques : s’entraîner jusqu’à ce qu’on connaisse sa routine par cœur. Bien qu’il ne soit pas souvent stressé, il admet parfois trop réfléchir, recourant alors à la méditation. Mighty Jimm partage la conviction au pouvoir du drill : « J’ai une approche à long terme, mais il y a un moment où des choix doivent être faits. Je vais utiliser ceci et cela pour la compétition, donc je dois me concentrer davantage sur tel ou tel aspect. Quand je sais exactement ce que je veux faire, je le répète inlassablement. Plus près de la compétition, je porte une attention particulière aux détails. » Adopter un mode de vie sain tout au long de l’année et assurer un sommeil suffisant sont deux autres conseils qui nous sont prodigués généreusement.

soulève un autre point crucial. À un certain niveau de compétition, il ne suffit plus d’exécuter physiquement des mouvements et des figures, car tous les danseurs de haut niveau les maîtrisent. Selon Tiro, à ce stade, « il faut vraiment ajouter quelque chose qui te distingue des autres. Et cela peut être le caractère, la forme ou le niveau ». Autrement dit, il s’agit de développer un style personnel. Il n’est pas nécessaire d’avoir un style dès le premier jour, mais il est essentiel de s’assurer d’abord que son corps est en pleine forme, « comme le souligne

En ce qui concerne l’aspect physique, Tiro soulève un autre point crucial. À un certain niveau de compétition, il ne suffit plus d’exécuter physiquement des mouvements et des figures, car tous les danseurs de haut niveau les maîtrisent. Selon Tiro, à ce stade, « il faut vraiment ajouter quelque chose qui te distingue des autres. Et cela peut être le caractère, la forme ou le niveau ». Autrement dit, il s’agit de développer un style personnel. Il n’est pas nécessaire d’avoir un style dès le premier jour, mais il est essentiel de s’assurer d’abord que son corps est en pleine forme, « comme le souligne Mighty Jimm . Le développement de ton style commence très tôt, je pense. Les breakers que tu suis, le style qui te plaît... M’exprimer avec mes mouvements est l’une de mes forces. J’accorde beaucoup d’importance à l’originalité. Tester toutes les options, passer des heures dans la salle d’entraînement... Mais pour cela, il faut beaucoup de créativité. Ce n’est que lorsque ton corps peut exécuter tout ce que tu sais déjà faire que tu peux te pousser à aller encore plus loin, à explorer davantage et à tenter des choses que tu ne peux pas encore faire. L’inspiration doit se développer progressivement. »

Le style qu’on développe dépend des sources d’inspiration et du parcours de la personne en question. Une personne qui a débuté dans la rue et qui a véritablement absorbé la culture du break aborde la danse de manière différente de quelqu’un qui a acquis une maîtrise technique parfaite sans être immergé dans la culture. Selon Tiro, la recherche de son propre style est la tâche la plus ardue :

J’expérimente avec des mouvements de base, des concepts variés et différents niveaux pour créer du nouveau matériel. On ne sait jamais si les gens vont réagir, comprendre ou apprécier. Ma philosophie est ‘what you see is what you get’.

: « J’ai dû passer par le Last Chance Cypher et cela a été une vraie bataille (rires). Tout le monde ne visait rien d’autre qu’une place dans le Top 16. C’était un rêve devenu réalité. J’ai beaucoup apprécié, y compris le moment qui a précédé mon entrée sur la grande scène. Lorsque j’ai commencé le premier tour, j’étais ‘dans la zone’, et tout le stress est tombé immédiatement. C’est la meilleure sensation pour un danseur. La foule, la salle, le fait de savoir que tous les proches te regardent... Une sensation incroyable. »

Les trois danseurs ont acquis une grande expérience au plus haut niveau, en Belgique comme à l’étranger. Que se passe-t-il dans leur tête lorsqu’ils se retrouvent soudainement dans la finale mondiale du Red Bull BC One ? Mighty Jimm : « J’ai dû passer par le Last Chance Cypher et cela a été une vraie bataille (rires). Tout le monde ne visait rien d’autre qu’une place dans le Top 16. C’était un rêve devenu réalité. J’ai beaucoup apprécié, y compris le moment qui a précédé mon entrée sur la grande scène. Lorsque j’ai commencé le premier tour, j’étais ‘dans la zone’, et tout le stress est tombé immédiatement. C’est la meilleure sensation pour un danseur. La foule, la salle, le fait de savoir que tous les proches te regardent... Une sensation incroyable. »

quant à elle se souvient exactement du trac qu’elle ressentait. Heureusement, elle a su le maîtriser une fois sur scène. « Même si j’étais très bien préparée, j’étais tellement nerveuse ! Je m’en souviens comme si c’était hier, je ne pouvais pas du tout cacher ma nervosité, et cela ne me dérangeait pas car c’était ma première fois. Mais une fois sur scène, je savais ce que j’avais à faire. C’était ‘mind off, game on’. »

Tiro se rappelle distinctement qu’il ne pensait qu’à une chose : « It’s GAME time ! » Madmax quant à elle se souvient exactement du trac qu’elle ressentait. Heureusement, elle a su le maîtriser une fois sur scène. « Même si j’étais très bien préparée, j’étais tellement nerveuse ! Je m’en souviens comme si c’était hier, je ne pouvais pas du tout cacher ma nervosité, et cela ne me dérangeait pas car c’était ma première fois. Mais une fois sur scène, je savais ce que j’avais à faire. C’était ‘mind off, game on’. »

Tout d’abord, j’accepte que je suis nerveux et c’est normal. De plus, je me rappelle que ce stress disparaîtra dès que je serai sur scène. La respiration et la visualisation m’aident beaucoup à entrer dans ‘la zone’. De plus, j’essaie de ne pas me concentrer excessivement sur l’adversaire.

. « C’est un jeu auquel nous participons pendant deux ou trois rounds pour voir qui peut offrir la meilleure version de lui-même à ce moment précis. Et c’est tout. Si quelque chose se passe entre les breakers sur un plan personnel, le Battle est le moment pour l’exprimer. Toujours avec respect et dans les limites de la compétition, bien sûr. Mais après cela, il faut être capable d’oublier. Nous devons être suffisamment matures pour faire la part des choses entre les problèmes personnels et le combat. »

La communauté des breakers est très soudée. C’est un lieu où des amitiés durables se forment, et où tout le monde se soutient mutuellement. Cependant, la confrontation et la compétition ne sont pas évitées. Est-ce difficile pour les b-boys et les b-girls de trouver un équilibre entre la communauté et la compétition ? Ce qui se déroule dans le Battle reste dans le Battle. « Pour moi, la compétition est une situation que nous créons », explique

La communauté des breakers est très soudée. C’est un lieu où des amitiés durables se forment, et où tout le monde se soutient mutuellement. Cependant, la confrontation et la compétition ne sont pas évitées. Est-ce difficile pour les b-boys et les b-girls de trouver un équilibre entre la communauté et la compétition ? Ce qui se déroule dans le Battle reste dans le Battle. « Pour moi, la compétition est une situation que nous créons », explique Mighty Jimm . « C’est un jeu auquel nous participons pendant deux ou trois rounds pour voir qui peut offrir la meilleure version de lui-même à ce moment précis. Et c’est tout. Si quelque chose se passe entre les breakers sur un plan personnel, le Battle est le moment pour l’exprimer. Toujours avec respect et dans les limites de la compétition, bien sûr. Mais après cela, il faut être capable d’oublier. Nous devons être suffisamment matures pour faire la part des choses entre les problèmes personnels et le combat. »

, c’est un processus d’apprentissage. Au début, c’est plus facile car personne ne vous connaît et vous voulez simplement prouver votre valeur. « Mais ensuite, on commence à se faire des amis, de très bons amis même. J’essaie donc de garder à l’esprit qu’il y a un gagnant et un perdant. Sur scène, je dois me défendre, comme tout le monde. »

Madmax partage également l’avis selon lequel on peut être de très bons amis sans se retenir lors d’une battle. Pour Tiro , c’est un processus d’apprentissage. Au début, c’est plus facile car personne ne vous connaît et vous voulez simplement prouver votre valeur. « Mais ensuite, on commence à se faire des amis, de très bons amis même. J’essaie donc de garder à l’esprit qu’il y a un gagnant et un perdant. Sur scène, je dois me défendre, comme tout le monde. »

En plus du dilemme communauté/compétition, une autre question cruciale se pose au sein de la communauté des breakers. Est-ce un art ou un sport ? Ou la vérité se situe-t-elle, comme souvent, quelque part entre les deux ? Pour Madmax , c’est le cas. Il faut à la fois l’aspect physique et l’aspect créatif. Tiro , de son côté, se concentre principalement sur les aspects artistiques du breaking : « Pour moi, c’est une forme d’art. Nous créons quelque chose, nous n’exécutons faisons pas simplement des mouvements. Ce qui compte, ce n’est pas ce que tu fais, mais comment tu le fais, où ça commence, comment ça finit, ce que tu ajoutes, l’esthétique, etc. » Il reconnaît cependant qu’au plus haut niveau, une excellente condition physique est également nécessaire. Un point de vue partagé par Mighty Jimm . « Surtout si tu veux rester dans le jeu pendant longtemps, tu dois prendre soin de toi », ajoute-t-il.

Le Red Bull BC One jouit d’une solide réputation dans le milieu du breaking. Mais pourquoi ? Outre son approche pionnière et professionnelle ainsi que son attrait international, il y a une chose à laquelle les b-boys et les b-girls ne peuvent résister, affirment presque en chœur

Le Red Bull BC One jouit d’une solide réputation dans le milieu du breaking. Mais pourquoi ? Outre son approche pionnière et professionnelle ainsi que son attrait international, il y a une chose à laquelle les b-boys et les b-girls ne peuvent résister, affirment presque en chœur Mighty Jimm et Madmax : la ceinture !

« C’est la compétition 1 contre 1 la plus prestigieuse qui soit », confirme Madmax. « C’est l’une des premières marques à nous offrir une plateforme aussi importante. Et le fait de remporter une ceinture rend l’expérience encore plus spéciale ».

