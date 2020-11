Wow, je peux pleurer de bonheur ! C'était une si belle expérience ! Je n'aurais jamais pensé que je finirais ici. D'abord vainqueur de la Red Bull BC One E-Battle et maintenant runner-up dans la finale mondiale... Je suis incroyablement fière de moi ! C'est incroyable de se retrouver sur une si grande scène parmi les meilleurs breakdancers du monde ! Je n'ai jamais ressenti une telle pression de toute ma vie. J'étais si nerveuse ! Mais cela en a valu plus que la peine. L'année prochaine, je reviendrai et je remporterai ce titre mondial !

B-girl Madmax