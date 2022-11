Le b-boy Mighty Jimm brille parmi les meilleurs breakers du monde

A New York , le berceau du hip-hop et le lieu d'origine du breaking, l'Anversois Mighty Jimm s'est retrouvé en huitièmes de finale du Red Bull BC One World Final . C'était l'apothéose spectaculaire de la plus importante compétition de breaking 1vs1 au monde. Les plus de 2000 spectateurs de l'emblématique Hammerstein Ballroom ont pu admirer un line-up impressionant, tant chez les b-girls que chez les b-boys...

Mighty Jimm a tout donné au premier round contre Amir du Kazakhstan, mais les juges ont tranché en faveur du champion de 2021. Ce dernier a été éliminé au tour suivant. Ont remporté la victoire : la b-girl India (16 ans !) des Pays-Bas et, pour la deuxième fois déjà, le b-boy Victor des États-Unis .

« Je suis très heureux d'avoir été le premier b-boy belge à représenter notre pays au Red Bull BC One World Final. Surtout à New York, le berceau de la culture hip-hop. Je m'étais préparé intensivement ces derniers mois et j'ai travaillé avec mon coach Admir sur différents aspects comme la musicalité et le cardio. C'était une bataille difficile contre Amir, mais c'était aussi une expérience instructive. Je sais maintenant exactement quels sont mes points de travail. » - Mighty Jimm

B-boy Mighty Jimm © Little Shao B-boy Victor © Little Shao B-girl India © Little Shao

Le top mondial

Une place sur la grande scène du Red Bull BC One World Final est réservée aux meilleurs breakers du monde. Mighty Jimm a été éliminé au premier round contre le champion de 2021 Amir, mais ce dernier a dû céder au Hollandais Lee au round suivant. La B-girl India, quant à elle, a réalisé un parcours sans faute et, à 16 ans (la plus jeune de tous les temps) elle peut s'appeler la nouvelle Red Bull BC One Champion.

Girl power

Le b-boy Mighty Jimm n'a pas voyagé seul à New York. Comme lui, la b-girl anversoise Camine a montré ses talents lors du Last Chance Cypher (jeudi soir) et s'est retrouvée dans le top 16.

C'est qui, Mighty Jimm ?

De père grec et de mère belge, Mighty Jimm a passé son enfance principalement en Grèce. Il y a quelques années, il s'est installé en Belgique et a commencé à travailler en tant qu'artiste professionnel et professeur de danse. Il fait également partie du Plan Olympique Flamand, qui veut préparer une délégation belge de breaking pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.

B-boy Mighty Jimm © Little Shao