Après 5 ans d'absence, l'emblématique Course Red Bull Caisses à Savon revient en Belgique. Le dimanche 4 septembre 2022 , des dizaines de caisses à savon dévaleront un parcours unique semé d'obstacles. En effet, la folle course non-motorisée aura lieu sur l' un des tronçons de circuit de F1 les plus mythiques au monde : l’Eau Rouge et le Raidillon ! Exactement une semaine après Max Verstappen et Cie, mais dans le sens inverse...

Tu peux également dévaler le Raidillon bien sûr. Et plus ta caisse à savon est créative, mieux c'est ! Constitue une équipe agréablement déjantée, conçois ton bolide et peut-être pourras-tu laisser la gravité faire son travail le dimanche 4 septembre. Retrouve toutes les infos sur