Retour sur la course Red Bull Caisses à Savon !

Il y a exactement une semaine, Max Verstappen a remporté la victoire sur le Circuit de Spa-Francorchamps. 60 équipes déjantées, vêtues de tenues tout aussi fêlées, ont dévalé le légendaire Raidillon aujourd'hui sous les acclamations de pas moins de xxx spectateurs lors de la 7e édition belge de la Course Red Bull de Caisses à Savon. Avec plusieurs obstacles difficiles, des virages perfides et une pente de pas moins de 17%, le parcours dément fut leur principal adversaire.

1 minutes Les crashs les plus fous de la course Red Bull Caisses à Savon

01 Crac, boum, hue !

Le parcours avait été conçu pour les plus téméraires des pilotes. Sur le Raidillon - avec des tronçons jusqu'à 17% - plus de 2500 bottes de paille avaient été empilées les unes sur les autres et les unes à côté des autres, formant ainsi un parcours d'environ 490 mètres de long. Après une course au sprint, les 60 équipes devaient affronter plusieurs obstacles difficiles :

Red Bull Caisses à Savon 2022 tree trunks © Red Bull Belgium

Un véritable arrêt au stand, façon Oracle Red Bull Racing

Une forêt ardennaise cahoteuse avec un forestier

Des chicanes perfides et des passages sur les typiques bordures jaune-rouge

Le saut en hauteur de Nafi, conçu par la championne d'Europe et du monde en personne

Une zone de glisse savonneuse

La soif de gloire éternelle s'est avérée suffisamment solide et presque toutes les caisses ont atteint l'arrivée, bien que pas toujours intactes. Certains véhicules ont été mis à rude épreuve, avec des images hilarantes en conséquence.

02 Et le gagnant est…

Les animateurs de service Maria Del Rio et Tom Waes ont souvent littéralement donné un coup de main à chaque équipe. Ces dernières ont dévalé la pente devant plus de 25.000 spectateurs et un jury très enthousiaste : le multiple champion du monde de kayak Maxime Richard, le youtubeur POG, la créatrice de contenus Virginie Philippot, l'animateur radio David Antoine, le comédien Rik Verheye, la figure médiatique Olga Leyers, l'acteur Louis Talpe et le danseur Laurins Dursin. Les équipes ont fini – du moins celles qui ont franchi la ligne d'arrivée - dans les bras de Patrick Ridremont et Julie Vermeire.

Bien entendu, le jury a eu son mot à dire. Il a récompensé plusieurs équipes pour leur travail acharné avec un trophée Course Red Bull de Caisses à Savon bien mérité. L’équipe Dagani Racing de Asse a réalisé le meilleur chrono en 58 secondes et 98 centièmes. Les Christmas Cruisers d’Ypres sont rentrés chez eux avec le trophée de la plus belle caisse à savon - un traîneau rempli de cadeaux et tirés par six rennes - et les Rocket Men de Lokeren ont convaincu le jury avec leur performance à la Elton John au début de leur course.

« C’était la folie. Le meilleur public, le parcours le plus cool, le soleil qui était au rendez-vous et réussir un chrono super rapide… On ne pouvait que rêver ce scénario. Jusqu’à maintenant ! On voulait absolument rester en-dessous de la minute pour dévaler ce parcours de près de 500 m est c’est mission accomplie. Notre journée est réussie ! » Dagani Racing Team

03 C'est du Belge

Par ailleurs, il y avait encore plus d'action tricolore sur et en dehors du circuit F1. Le parapentiste Tom de Dorlodot a survolé le parcours avec son parapente et Kenny Belaey a fait la démonstration de ses talents acrobatiques avec Pedal To The Medal.

Plus de 800 équipes se sont inscrites pour cette 7e édition belge de la Course Red Bull de Caisses à Savon. L’événement totalise déjà plus de 130 éditions dans le monde entier, mais cela reste un événement résolument belge. La toute première édition a eu lieu en 2000 à Genval dans le Brabant wallon. S'en sont suivis des passages au Circuit de Spa-Francorchamps (2003) et Bruxelles (2001, 2008, 2012). La précédente édition belge de la Course Red Bull de Caisses à Savon date de 2017 à Kluisbergen.