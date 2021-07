Cinq conseils pour gagner le Red Bull Flick !

et peut-être même te qualifier pour la Grande Finale à Helsinki ? Alors ces astuces CS:GO sont exactement ce qu’il te faut !

Voici comment devenir joueur professionnel sur CS : GO …

D’accord, cela peut sembler évident, mais parfois les gens sont laxistes dans leur préparation. Alors qu'avec une bonne préparation tu as déjà livré la moitié du travail. Et cela vaut également pour le Red Bull Flick.

Ce que tu peux faire immédiatement dès que tu connais un peu mieux les cartes et que ton sens de localisation est en ordre : élabore un plan d'action pour chaque carte. Si tu es d'accord avec ton partenaire sur la façon dont vous allez jouer certaines stratégies, comment vous allez gérer les situations et qui se concentrera sur quoi, vous irez loin.

Une autre partie essentielle de ton plan d'action sera l'utility. Essaie tes fumigènes, flashs et incendiaires et découvre les meilleurs emplacements pour les placer !

Selon l'un des vainqueurs de l'année dernière (MaximN), c'est la chose la plus importante de toute la compétition : le positionnement. Tu dois savoir exactement quelles sont les positions fortes sur la carte, plus précisément autour de la zone de drapeau. Alors, qu'est-ce qu'une bonne position exactement ? C'est, par exemple, un endroit où tu crées un angle difficile pour ton adversaire, mais à partir duquel tu peux parfaitement fragger.

