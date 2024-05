L'artiste Vexx a conçu le court du Red Bull Half Court à Bruxelles !

(25 ans) - connu pour son style typique rempli de créatures joyeuses - a déjà exposé dans le monde entier et a donné au terrain de basket Mehdi Bouda une métamorphose complète à l'occasion de la finale belge du Red Bull Half Court. En collaboration avec Red Bull, la ville de Bruxelles et Atlas vzw, il a créé un design unique qu'il a concrétisé pendant deux semaines sur l'asphalte du Nouveau Marché aux Grains.

C'est la première fois que je m'occupe d'un terrain de basket et que je peins à cette échelle. C'est beaucoup de travail et ce n'est pas facile avec le temps très changeant de la Belgique. Mais avec l'aide de la communauté, nous avons réussi à tout préparer pour la finale du tournoi de basket Red Bull Half Court ce samedi. Je suis très content du résultat !

Tout reste, donc nous donnons vraiment de la couleur à la place Mehdi Bouda, et ce pour longtemps. Avec ce travail, nous avons voulu rendre hommage aux gens du quartier. Mehdi était un garçon du quartier, passionné de basket et de dessin. Son nom d'artiste, Atlas, est l'un des éléments clés de l'œuvre. Cette œuvre est donc vraiment pour lui.

