L'équipe Siko remporte la finale belge du Red Bull Home Ground !

Salle comble hier à De Kruitfabriek de Vilvorde. Quatre équipes esports belges s'y sont affrontées lors de la finale nationale du Red Bull Home Ground, le plus grand tournoi VALORANT 5v5 au monde. Les joueurs de l'équipe Siko - Kipperman (Gand), Moesti (Anvers), Poegi (Leopoldsburg), Johnieboy (Bruxelles) et Clarity (Anvers) - ont d'abord éliminé l'équipe KRC Genk Esports et, après une finale particulièrement passionnante contre l'équipe OohhYeaah, ont décroché la victoire. Le butin ? Des chaises de jeu Blacklyte, des moniteurs AGON by AOC, du matériel Logitech G, des bons d'achat Alternate et - roulement de tambour - un billet pour la finale mondiale du Red Bull Home Ground qui aura lieu en Allemagne plus tard dans l'année ! C'est le joueur professionnel de VALORANT, ScreaM, qui est venu en personne remettre le trophée.