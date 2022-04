Lors de la finale belge du Red Bull Paper Wings à la Gare Maritime de Bruxelles hier, trois pilotes ont été couronnés champions de Belgique d'avions en papier. Hannes Deweer (Deerlijk) a lancé son avion en papier sur 48,5 mètres et a ainsi établi un nouveau record belge de la Plus Longue Distance. Le champion en titre, Dries Feremans (Turnhout), a maintenu son avion en l'air pendant 16,09 secondes, ce qui lui a permis d'établir un nouveau record belge dans la catégorie du Plus Long Temps de Vol. Tibo Wiels (Bruxelles) a été couronné vainqueur du concours d'acrobatie aérienne sur TikTok. Ensemble, ils défendront notre honneur belge les 13 et 14 mai lors de l a finale mondiale du Red Bull Paper Wings au Hangar-7 de Salzbourg , en Autriche. Feront-ils encore mieux là-bas ?

"En tant que champion en titre dans la catégorie de la Plus Longue Distance, je me suis dit "Ca va bien se passer". Normalement, cela devrait fonctionner parfaitement avec l'avion en papier que j'utilise toujours, mais cette fois-ci, le papier était un peu plus lourd, il y avait donc trop de poids sur l'arrière et l'avion a commencé à flotter. J'étais très déçu, mais je me suis dit "Courage, j'ai une autre chance à Airtime". Je ne m'étais pas spécialement entraîné pour cette catégorie, alors quand mon avion est resté en l'air pendant 16 secondes, j'ai été moi-même extrêmement surpris. Je suis incroyablement heureux de pouvoir encore participer à la finale mondiale. Et là, j'irai chercher le titre mondial !" - Dries Feremans, champion dans la catégorie Plus Long Temps de Vol

Dries Feremans, champion dans la catégorie Plus Long Temps de Vol © KREW Collective

Championnat du monde officiel

Qui peut faire flotter le plus longtemps dans les airs un avion en papier ? Et qui a les compétences de pliage pour couvrir la plus longue distance ? Voilà ce qu'est le Red Bull Paper Wings, le championnat du monde officiel d'avions en papier. Le concept est simple : vous pliez un avion à partir d'une feuille de papier A4 et vous pouvez l'utiliser pour concourir dans deux disciplines : la Plus Longue Distance et Le Plus Long Temps de Vol l.

Les "Qualiflyers" pour les finales belges du Red Bull Paper Wings à Anvers, Bruxelles, Louvain, Louvain-la-Neuve et Gand ont compté près de 1000 inscriptions . Les trois premiers de chaque catégorie se sont qualifiés pour la finale nationale à la Gare Maritime de Bruxelles. Hannes Deweer, Dries Feremans et Tibo Wiels ont été couronnés nouveaux champions de Belgique. Ils défendront l'honneur de notre tricolore belge en Autriche les 13 et 14 mai et affronteront des participants venus des quatre coins du monde. Quel est l'enjeu ? Le titre mondial bien sûr, mais aussi une expérience de vol unique avec les célèbres Flying Bulls !

"Je suis surpris par moi-même ! Je n'ai aucune expérience du pliage d'avions en papier et c'est la première fois que je participe au Red Bull Paper Wings. Avant l'événement, j'ai fait quelques recherches sur la façon de plier des avions en papier. La technique consiste principalement à le plier très serré et à le lancer aussi fort que possible. Et ça a marché ! C'est incroyable que j'aille à la finale mondiale ! Je ferai de mon mieux pour rendre notre pays fier." Hannes Deweer, champion dans la catégorie Plus Longue Distance

Champions Hannes Deweer, Dries Feremans et Tibo Wiels © KREW Collective