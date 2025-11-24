Pas moins de 5.683 Belges ont participé aux qualifications en ligne de Red Bull Tetris. Pendant des mois, ils se sont affrontés pour obtenir une place dans la finale belge grâce à leur meilleur score. La finale s’est tenue le 22 novembre 2025 au DIVE à Anvers, un centre d’expériences digitales unique équipé de mapping 3D, que Red Bull avait transformé pour l’occasion en véritable univers Tetris, rempli de Tetrominos lumineux. Seize joueurs belges s’y sont affrontés en duels directs. Ilyas Yasin Çengel s’est distingué par la rapidité de ses doigts, son sens de l’anticipation et sa lecture éclaire du jeu. Il s’est imposé dans un duel intense face à Ewout Vlaeminck (Eke). La présentatrice Shauna Dewit lui a remis le trophée, et avec un DJ set d’Amani et une fête soutenue par Pizza Hut, la soirée était complète !