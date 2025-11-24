Pas moins de 5.683 Belges ont participé aux qualifications en ligne de Red Bull Tetris. Pendant des mois, ils se sont affrontés pour obtenir une place dans la finale belge grâce à leur meilleur score. La finale s’est tenue le 22 novembre 2025 au DIVE à Anvers, un centre d’expériences digitales unique équipé de mapping 3D, que Red Bull avait transformé pour l’occasion en véritable univers Tetris, rempli de Tetrominos lumineux. Seize joueurs belges s’y sont affrontés en duels directs. Ilyas Yasin Çengel s’est distingué par la rapidité de ses doigts, son sens de l’anticipation et sa lecture éclaire du jeu. Il s’est imposé dans un duel intense face à Ewout Vlaeminck (Eke). La présentatrice Shauna Dewit lui a remis le trophée, et avec un DJ set d’Amani et une fête soutenue par Pizza Hut, la soirée était complète !
Je joue à Tetris depuis cinq ans. J’ai commencé parce que ma sœur y jouait et je voulais absolument la battre. Puis j’ai battu mes amis, et je suis devenu de mieux en mieux. C’est addictif, mais je m’impose une limite : maximum trois heures d’entraînement par jour. Je dois quand même encore étudier
Çengel était visiblement ému après sa victoire en finale, remportée 3-0. "C’est incroyable !", confie l’étudiant en Informatique à la Karel de Grote Hogeschool. "Surtout après avoir pratiqué plus de vingt heures cette semaine. J’étais un peu nerveux, car je n’avais jamais joué devant un public. Mais après avoir gagné la première manche sans difficulté, j’ai senti que c’était possible."
Il était soutenu par ses parents… et même par ses adversaires. "Je fais partie d’un groupe Discord avec beaucoup de joueurs belges de Tetris. On essaye depuis des années d’organiser une rencontre, mais on n’y arrivait jamais. C’est génial que Red Bull l’ait fait pour nous."
World Final à Dubaï
En décembre, Çengel représentera donc la Belgique à la Red Bull Tetris World Final à Dubaï, où les champions de plus de 55 pays s’affronteront. "J’ai tellement hâte ! Mais il faudra que je m’entraîne encore davantage. À Dubaï, je veux au moins gagner trois matchs." Il y découvrira également un spectacle exceptionnel : plus de deux mille drones parfaitement synchronisés donneront vie au jeu Tetris dans le ciel, avec le mythique Dubai Frame en toile de fond.