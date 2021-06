Nos meilleurs trucs et astuces pour Resident Evil Village

La plupart des ennemis dans Resident Evil Village ont des attaques Stop/Start. Il te faut donc trouver un rythme pour créer de la distance entre les attaques ou des tirs bien ciblés. Rester en mouvement est également le seul moyen d'attirer les ennemis vers les dangers environnementaux et de ramasser des objets et des munitions. Garde également un œil sur les objets que tu peux déplacer pour bloquer ou ralentir les ennemis !

La plupart des trésors que tu trouveras peuvent être vendus au Duke sans aucune hésitation. Cependant, s'il est dit 'combinable' dans la description du Trésor en question, alors il fait partie d'un tout plus vaste. Si tu peux vendre toutes les pièces ensemble, cela rapportera beaucoup plus que si tu vendais toutes les pièces séparément.

Utiliser une balle pour faire sauter le verrou d'une valise ou transformer un poulet en ingrédient pour un plat est du gaspillage. Tu as un couteau, alors utilise-le ! Cela te demandera peut-être un peu plus d'efforts, mais te fera économiser des munitions, qui sont assez rares dans ce jeu. La seule exception dans ce cas sont les cages à oiseaux suspendues. Tu ne pourras pas les atteindre avec ton couteau, mais les objets qu'ils rapportent valent presque toujours une balle.

