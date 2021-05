Returnal ? C'est une aventure de science-fiction qui te renvoie au crash-site après chaque mort sur une planète d'horreur très étrange. Le jeu connaît un énorme engouement ces derniers temps, malgré le fait qu'il renvoie sans cesse et en un rien de temps les joueurs à la case départ. Mais cela vaut vraiment la peine de l'essayer. Et avec ces dix conseils , tu iras beaucoup plus loin ! Promis !

Tu ne meurs jamais pour rien

Mourir fait partie du jeu. Si tout se passe bien, chaque tentative ou "course" devrait te laisser un peu d'éther - l'une des rares choses qui ne s'efface pas une fois tué. Mais plus important encore, tes réflexes s'améliorent, tu as peut-être déverrouillé plus de capacités spéciales d'une arme et acquis une meilleure compréhension de la façon de contrer un ennemi particulier. Certes, ça fait mal à chaque fois, mais mourir n'est jamais complètement vain dans Returnal !

Fuir est une option

Dans la plupart des cas, la porte d'une nouvelle zone reste ouverte. Et c'est aussi une issue de secours tactique pour reprendre ton souffle lorsque les ennemis menacent de te submerger. Les frappes & courses ou les tactiques « kite » de la zone précédente sont autorisées, mais sache que certains ennemis - presque tous les types qui peuvent se téléporter - peuvent également se déplacer vers cette zone précédente. Par conséquent, garde toujours un œil sur ta mini-carte et réagis à temps si tu remarques un point rouge.

Rester immobile mène à la mort

Dans chaque combat, ton sprint et tes mouvements d’esquive sont tes meilleurs amis. Ils te donnent une courte invulnérabilité, de quoi pouvoir traverser les projectiles ennemis (sans subir de dégâts). C'est également le cas lorsque tu récupères ton grappin après avoir vaincu le deuxième boss.

Returnal © Sony Interactive Entertainment

La défense est la meilleure attaque

Les dégâts que tu infliges aux ennemis ne dévorent généralement que de petites bouchées de leur barre de santé, tandis qu'un coup de leur part a toujours un impact important sur la tienne. C'est pourquoi dans Returnal, tu devrais éviter autant que possible d'être touché - ou du moins de limiter les dégâts quand t’es touché. Par ailleurs, reconstituer ta santé est tout sauf évident, donc une attaque de mêlée risquée n’en vaut pas le risque dans ce jeu. Ceci étant dit, l'impact d'une attaque au bon moment avec l'épée que tu obtiens après le premier Boss ne doit pas non plus être sous-estimé !

Un niveau d'arme n'est pas l'autre

La plupart des armes que tu trouves sont du même niveau que ton propre niveau de compétence ou de capacité. Si tu ouvres un coffre au début d'une zone lorsque tu es au niveau 0, l'arme qu'il contient sera au niveau 0. Par contre, si tu n'ouvres ce coffre que lorsque tu es au niveau 2, ce même coffre contiendra une arme de niveau 2. Mais ne te fixe pas uniquement sur ce niveau. Dans quelle mesure te sens-tu à l'aise à ce niveau ? Dans quelle mesure un niveau supérieur inflige-t-il des dégâts supplémentaires ? Et es-tu satisfait de l’alt-fire ? Ce sont des questions beaucoup plus importantes !

Investis judicieusement tes Obolites

Tu paies pour des objets, des artefacts et d'autres bonus avec des Obolites. Mieux vaut les investir (si possible) dans :

Une statuette d'astronaute, car elle te donne une vie supplémentaire ; Des mises à niveau qui augmentent ta santé ou protection maximales ; Une dose de santé supplémentaire ; Des artefacts qui correspondent le mieux à ton style de jeu.

Le chemin le plus court n'est pas toujours le meilleur

Lorsque tu entres dans le Biome suivant après un combat de boss, tu trouveras souvent une porte ou un itinéraire dans le Biome précédent qui te mènera rapidement au suivant. En d'autres termes, une porte du Biome 1, par exemple, mène au Biome 3, une fois que tu es entré dans ce dernier. C'est bien de connaître un nouveau Biome ainsi que les dangers et les ennemis qui s'y trouvent. Si ton objectif est de progresser vers le prochain Biome, cela vaut la peine d'épuiser complètement chaque niveau et de développer ton personnage avec une santé améliorée, des parasites et des objets qui te rendent plus fort.

Returnal © Sony Interactive Entertainment

Une course par session

À moins que tu ne te plantes immédiatement, c'est une bonne idée de mettre le contrôleur de côté pendant un moment lorsque tu ne cesses de te heurter à cette mort inévitable et frustrante pendant une heure ou plus. Ou pour rafraîchir (à tout le moins) tes papilles gustatives - avec le défi quotidien que tu trouves sur l'ordinateur de bord de ton navire, par exemple. Beaucoup de joueurs trouvent qu'ils jouent moins prudemment et tactiquement lorsque leur traumatisme est encore tout frais dans la mémoire, ce qui rend souvent la prochaine manche encore moins réussie.

Gadgets

Chacun a son propre style de jeu, mais les artefacts et les parasites qui, selon nous, te permettent de survivre le plus longtemps sont :

Ceux qui te permettent d'augmenter ta condition physique/santé maximale en deux étapes au lieu de trois ; Les soi-disant «leech items» qui convertissent tous les dégâts que tu infliges à l'ennemi en condition/santé ; Les armes qui - seules ou grâce à l'un des nombreux avantages - infligent des dégâts à l'ennemi sans que tu ne doives te concentrer sur cet ennemi. De cette façon, tu as beaucoup de temps pour te concentrer sur l'esquive, le dash, le dodge (et pour marmonner des injures/prières).

Apprends des autres

Un boss te semble impossible ? C’est ce que nous pensions aussi avec le premier - et nous n'avions pas encore vu le second, et à la fin il a fallu un temps absurdement long pour arriver au troisième ... Returnal est dur, il n’y a aucun doute à ce sujet. Mais consulte Youtube et tu verras comment d'autres ont réussi à survivre à ces combats de boss. C'est certainement faisable. Une fois que tu les as vaincus, tu ne dois plus les combattre, et après le troisième, tu ne dois plus redémarrer à partir du Biome 1.