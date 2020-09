Voici ce qu'on peut attendre de Riders Republic !

1. Cinq disciplines

Skis, snowboards, VTT, wingsuits et wingsuits propulsés. Ce sont les cinq objets qui t'aideront à descendre des montagnes et donc les quatre disciplines extrêmes que propose Riders Republic. Et cela a été une très bonne décision de la part des créateurs, car la chance que le jeu soit ton truc est bien plus grande que si les créateurs avaient juste choisi un seul sport.

2. Choisir ou combiner ?

3. Sept régions, un seul monde de jeu

Le monde de Riders Republic est composé de sept parcs nationaux américains qui sont parfaitement reliés entre eux : Mammoth, Yosemite, Grand Teton, Bryce Canyon, Zion, Sequoia et Canyonlands. Les joueurs qui les ont déjà visités en reconnaîtront sans doute certains éléments, bien que les créateurs se soient permis une certaine liberté artistique - ou plutôt géographique - ici et là.

4. Un jeu social

5. Les asociaux sont également les bienvenus !

6. Des défis sur mesure