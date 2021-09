Nous avons déjà eu l’occasion sur cette page de parler de Riders Republic , le dernier jeu d'Ubisoft qui permet aux joueurs de faire du ski, du snowboard, du VTT, du trail, du vélo de descente et du vol en wingsuit. Seul ou avec d'autres. Avec comme cerise sur le gâteau de grands événements Red Bull – voire des très grands événements – auxquels tu peux participer.

Après quelques reports, le jeu sortira officiellement le 28 octobre 2021 . Les créateurs ont récemment lancé une bêta ouverte pour permettre aux personnes intéressées de se familiariser avec le jeu et pour vérifier si le jeu convient au grand nombre de joueurs qu'il souhaite réunir dans un parc d'attractions virtuel.

Bien entendu, nous n'avions pas d'autre choix que de tester le jeu... Et tu liras comment cela s'est passé ci-dessous !

Ça roule, Raoul

Le jeu tel que nous l’avons joué était presque prêt, mais pas encore tout à fait. À l'exception de quelques défauts graphiques ici et là, nous avons rencontré très peu de problèmes techniques. Nous avons uniquement chuté avec le vélo et les skis, mais c’était plus notre faute que celle du jeu.

Faudra patienter encore un peu pour le mode zen

En plus du ski, du snowboard et du vélo, tu peux également voler avec une wingsuit dans le jeu, mais cette dernière discipline n'était pas encore une option dans la bêta ouverte. Le nouveau "mode zen" que tu peux choisir au démarrage du jeu en plus du "mode standard" n'était pas encore inclus. Dommage, car nous aurions aimé les explorer aussi. Nous pensons qu’ils te permettent de faire ton propre truc sans les autres joueurs.

Plus tes scores sont élevés, plus tu progresses rapidement dans ta carrière

Nous avons déjà pu nous faire une bonne idée de la commande, du système de tricks et de la manière dont la progression a été gérée. Au début, tu es adopté assez rapidement en tant que nouveau venu prometteur. Tu es guidé à travers le hub, apprenant à débloquer du matériel et à progresser dans les différentes carrières associées à chaque discipline. Presque tout ce que tu fais t’aide à progresser d'une manière ou d'une autre, mais cela devient plus facile lorsque tu obtiens des scores plus élevés dans des défis et des matchs plus petits. Ainsi, tu seras invité à des événements plus importants, jusqu'à ce que tu finisses par remporter la finale pour cette discipline spécifique.

Riders Republic © Riders Republic

Du matériel, du matériel et encore du matériel

Quiconque gagne un match ou marque des points, aura non seulement accès à de nouveaux défis, mais aussi à de nouveaux équipements et sponsors. Tout s'est très bien passé pour nous dans la bêta, mais nous nous attendons à ce que cela demandera plus d'efforts à mesure que tu progresses dans le jeu.

Après quelques heures de jeu, nous étions déjà au niveau 6, le plus élevé de la bêta. L'équipement que nous avons rassemblé avait des statistiques légèrement plus élevées et nous pouvions rapidement choisir entre des variantes de descente et de route avec les vélos. Les nouvelles tenues – neutres, cools, ou totalement loufoques - ne peuvent pas être débloquées, mais s’achètent dans les magasins.

Commande manuelle ou automatique ? Le choix t'appartient!

Tout comme les commandes, le système des tricks est également très convivial. Si tu veux terminer un trick, tu as deux options : un atterrissage automatique après une cascade ou un atterrissage manuel où tu essaies de poser tes roues ou ta planche au sol de manière tout à fait autonome. Derrière un tel atterrissage automatique se cache un système astucieux qui permet même aux débutants d'effectuer des tricks terribles suivis d'un atterrissage parfait. Ou du moins d’un atterrissage potable. Si tu penses que t’es capable de réaliser l’atterrissage manuel, vas-y ! Parce que ces tricks et atterrissages te rapportent plus de points.

Riders Republic © Ubisoft

Passer à l'infini de la première à la troisième personne et inversement

La possibilité de passer de la première à la troisième personne et inversement à tout moment est tout simplement géniale. En effet, tous les points de vue ne conviennent pas à toutes les situations. Par exemple, lorsqu'il s'agit de course, d'exploration ou de pure descente, la première personne est indispensable pour s'immerger pleinement dans l'action. Nous pensons que la troisième personne reste plus adaptée aux cascades et aux tricks les plus fous, mais tu es bien évidemment totalement libre de voir ce qui te convient le mieux. En fin de compte, il y en a pour tous les goûts et chacun peut faire son propre truc. Et c'est exactement toute la philosophie derrière Riders Republic.