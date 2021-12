Découvre nos astuces pour aller (encore) plus vite dans Riders Republic !

Opte pour le mode manuel

Dans Riders Republic, mieux vaut opter pour un système d'atterrissage manuel le plus tôt possible, car bon, Vin Diesel et Cie ne font pas non plus leurs cascades avec une boîte automatique, n'est-ce pas ? Inconvénient : tu te casseras inévitablement plus souvent la figure virtuelle. Avantage : tu recevras plus de points que tu pourras utiliser pour effectuer toi-même un atterrissage parfait - ce qui est moins difficile qu'il n'y paraît parfois - et tu auras plus de liberté de mouvement que tu peux consacrer à des tricks jusqu'à la dernière demi-seconde de ton temps dans les airs.

Les sponsors rapportent

Il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte dans Riders Republic. Tu débloques sans cesse de nouveaux lieux, événements, équipements... Et tu risques d'oublier les sponsors. Tu devrais prendre l'habitude de les consulter quotidiennement, ne serait-ce que pour mener à bien leurs missions (parfois fascinantes, parfois super faciles) et obtenir une belle récompense.

Riders Republic © Ubisoft

Laisse passer la foule en premier, puis commence ta course de rattrapage

Bruce Lee a dit un jour « soyez comme de l'eau ». Cette mentalité de guerrier est également utile dans Riders Republic - et en particulier dans les courses de masse. Évite les affrontements avec d'autres joueurs et exploite les chutes chronophages de rivaux moins prudents. À moins d'être vraiment convaincu d'être le premier à sortir des starting-blocks, tu ferais mieux de prendre un peu de recul en début de course jusqu'à ce que la foule soit suffisamment dispersée pour commencer confortablement ton rattrapage.

Plus vite n'est pas toujours mieux

Dans presque tous les jeux de course, tu ne retires généralement ton doigt de l'accélérateur qu'après l'arrivée, mais ce n’est pas la meilleure option dans Riders Republic. À vélo, en skis ou en snowboard, tu prendras tes virages avec beaucoup plus de précision (et donc moins de risque de chute) en retirant régulièrement ton doigt du bouton « plus vite ». Même si tu es juste derrière le leader, et surtout lorsque ce leader défend également la première position.

Riders Republic © Riders Republic

Repousse tes propres limites

Une victoire ou une place dans le top 3, c'est bien, mais essaie de mettre la barre un peu plus haut. Tu devras sans aucun doute passer par des résultats finaux dévastateurs, mais c’est ainsi que tu te perfectionnes. Et avant de t’en rendre compte, tu te feras également remarquer dans la classe supérieure ! Avec à la clé une récompense nettement plus élevée, bien sûr.

Avec des hauts et des bas (beaucoup de bas !)

La chute et l'échec sont autorisés. Plus encore : ça fait partie du jeu ! Certes, c'est énervant de passer à côté de cette première place (encore une fois ?), de faire face à un trick impossible, ou même de rater le top 10 de ta vingtième course de masse. Même sans les conseils de cette liste, tu devrais toujours t’améliorer un peu, car la pratique rend parfait ! Et sache aussi que même le numéro 1 au classement mondial doit encore régulièrement se contenter d'une 2e, 3e ou 7e place.

Taxi ? Rocketwing !

Bien que le rocketwing ne soit pas vraiment fait pour ça, nous pensons que cette pièce d'équipement est le moyen de transport idéal pour te rendre à un endroit spécifique sur la carte rapidement et facilement. Une fois que tu as déverrouillé ce jouet et maîtrisé ses commandes, ta motoneige restera sans aucun doute plus souvent au garage.

Riders Republic Mass Race © Ubisoft

Mobilité & Adhérence

Chaque pièce d'équipement a des statistiques différentes. On pourrait penser que l’Adhérence et la Mobilité seraient particulièrement utiles pour les défis difficiles, alors que la Vitesse et le Boost t’aideraient dans les courses. Rien n'est moins vrai. Les gains de vitesse offerts par la Vitesse et le Boost ne sont rien comparés au temps que tu gagneras si tu ne te plantes pas grâce à une meilleure adhérence et une meilleure mobilité. Tu peux compter sur une main le nombre de courses où ce n'est pas le cas. Bien peser le pour et le contre est donc le maître-mot.