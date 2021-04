Part of this story Wings for Life World Run Voir le calendrier

Le dimanche 9 mai 2021 , nous courrons partout dans le monde pour ceux qui ne le peuvent pas lors de la huitième édition du Wings for Life World Run . Avec une application sur notre smartphone et à un endroit de notre choix. Et la meilleure nouvelle ? C'est que tous les bénéfices iront à la recherche sur les lésions de la moelle épinière.

Cette année, pour la première fois, l'athlète paralympique Roger Habsch sera au départ. Souffrant d'une lésion de la moelle épinière lui-même, Roger s'engage ainsi à sensibiliser le public sur l'importance de la recherche sur cette maladie. Et c'est aussi le parfait entraînement pour ses prochains défis sportifs.

Comment se prépare-t-il pour cette compétition unique ? Lis-le dans l' interview ci-dessous !

Roger, comment es-tu devenu un athlète paralympique professionnel ?

« J'ai eu un accident de la route en 1997. J’étais tout jeune. J’avais à peine 18 ans à l’époque. On est jamais prêt à traverser ce genre d’épreuve. Et c’était probablement encore plus vrai à cette époque-là car le handicap était encore super tabou. On n’en parlait pas ou peu. Heureusement, j’ai toujours refusé d’accepter ça comme une fatalité . Pour moi, l’enjeu était de montrer à tout le monde que je pouvais y arriver. Et probablement à moi en premier. Au niveau du sport, il n’y avait pas non plus de pratique adaptée qui était proposée. Je faisais donc des joggings à roulettes et de la natation … »

« En 2008 , j'ai eu la chance de pouvoir essayer le handbike grâce au centre de revalidation où j'ai été hospitalisé. C’est à ce moment-là que mon parcours sportif a vraiment commencé . J'ai pratiqué le handbike à un haut niveau pendant 8 ans. Et puis un jour, un ami m’a mis au défi de faire un triathlon. J’ai bien sûr pris le pari et j’ai économisé pour acheter ma première chaise d’athlétisme. J’ai directement accroché. Tout m’a plu dans ce sport. Et j’ai décidé de m’y consacrer à fond. Je me suis promis d’arriver au niveau des autres athlètes en chaise que je voyais sur Internet. Après 2 ans, j’ai pu me hisser au 2e rang mondial . Vous imaginez donc bien ce qu’il me reste à faire … »

C'est la première fois que tu participes au Wings for Life World Run. Qu'est-ce qui t'a convaincu de t'inscrire ?

« Oui, ce sera ma 1ère participation. L’univers du sport en général, et plus particulièrement des sports moteurs et extrêmes, m’attire énormément. Quand j’ai su que Red Bull était à l’initiative du Wings For Life World Run, j’ai voulu aller y regarder de plus près. Et quand j’ai compris quelle était la finalité de cet événement, c’était comme une évidence pour moi de m’y inscrire. »

« En plus, j’aime beaucoup l’idée d’un départ au même moment , peu importe où on se trouve autour du monde ! Le concept de la catcher car est aussi original. Mais ce qui va être le plus fun, c’est de voir comment vont s’en sortir mes partenaires bipèdes qui ont choisi de m’accompagner dans ce défi ! »

Souffrant toi-même d'une lésion de la moelle épinière, que penses-tu du fait que tous les bénéfices vont à la recherche sur ce sujet ?

« C’est toute la finalité de ma participation . Je ne regrette qu’une seule chose, c’est de ne pas l’avoir fait plus tôt . En étant para-athlète aujourd’hui, je me rends compte que je peux probablement véhiculer un message positif pour d’autres personnes en difficulté. A ma petite échelle bien sûr, mais chaque action compte ! »

Roger Habsch © Geoffrey Meuli

« La recherche est essentielle . Et pas uniquement pour les résultats qu’elle peut amener mais aussi parce que la démarche est importante. En ce qui me concerne, j’ai totalement accepté cet handicap et je suis même très heureux avec. Aussi bizarre ou même presque choquant que ça puisse paraître. C’est pour ça que je dis que la démarche est le plus important, dans la recherche comme dans l’acceptation du handicap . »

Quel est ton objectif pour le Wings for Life World Run ?

« Mon principal objectif, c’est d’être là , de répondre présent. C’est littéralement de « courir pour ceux qui ne le peuvent pas ». Bien sûr, moi non plus je ne peux pas courir au sens propre. Mais je peux être là, participer et probablement motiver d’autres personnes à me rejoindre . J’irai le plus loin possible, mais sans oublier que d’autres gros objectifs sont en vue et qu’il faut impérativement garder le focus là-dessus. »

Comment te prépares-tu ?

« Pour le moment, vu la situation et la préparation des qualifications des JO, je m'entraîne tous les jours. Je garde quelques jours de repos ou d’activité moins intense bien sûr. Je m’entraîne avec ma coach 3 fois par semaine . J’enchaîne sur 2h de musculation spécifique et encore 2h d’entraînement en chaise . J’ai également un suivi avec un préparateur physique et le reste se fait sur de la piste ou du rouleau. »

« Je n’ai pas prévu une préparation spécifique pour le Wings For Life World Run . Pour moi, l’enjeu consistera davantage à trouver le bon parcours pour la course via l’app. Si on part sur du trail, ce sera compliqué. Je dois privilégier un terrain plat et suffisamment large. Je garde mes réflexes habituels : bien boire, des hydrates de carbone pour avoir de l’énergie … et très probablement quelques gorgées de Red Bull aussi avant l’effort pour aller chercher la dose supplémentaire d’énergie pour le départ ! »

Roger Habsch © Geoffrey Meuli

Comment se passe ta préparation pour Tokyo ?

« On est sur la bonne route ! Je continue à progresser, donc c’est super motivant. Ce qui est le plus difficile – et c’est certainement pareil pour tous les athlètes – c’est le manque de compétition et de test en situation réelle. Mais il faut faire avec. Le contexte général est tellement particulier. Mon objectif est d’améliorer mon classement au ranking mondial et de viser la plus haute marche du podium. Je rêve aussi d’un record mondial parce que les rêves me font avancer. Tout en sachant que la concurrence est bien présente et d’autres athlètes sont aussi en train de s’entraîner à fond pour préparer ça. Mais c’est justement aussi ça qui est excitant ! »

