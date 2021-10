La fratrie belge extraordinaire : une interview de Roméo Elvis & Angèle

('Meilleure percée', 'Solo Female' et 'Best Artwork') et les prestigieuses

Angèle a remporté le prix dans les catégories Artiste de l'Année, Meilleur Morceau et Meilleure Percée de l’Année à Flagey. Plus récemment, elle a décroché l'or à trois reprises aux D6bels Music Awards (artiste féminine de l'année, album de l'année et chanson de l'année), aux MIA ('Meilleure percée', 'Solo Female' et 'Best Artwork') et les prestigieuses Victoires De La Musique (Meilleur Premier Album et Meilleure Vidéo) - le prix de l'industrie musicale française qui a lancé la carrière d'innombrables artistes francophones (comme Stromae par exemple). La plus grande star du rap belge, Damso , a été couronnée d'une première place bien méritée dans la catégorie Meilleur album de rap pour 'Lithopédion'.

Angèle a remporté le prix dans les catégories Artiste de l'Année, Meilleur Morceau et Meilleure Percée de l’Année à Flagey. Plus récemment, elle a décroché l'or à trois reprises aux D6bels Music Awards (artiste féminine de l'année, album de l'année et chanson de l'année), aux MIA ('Meilleure percée', 'Solo Female' et 'Best Artwork') et les prestigieuses Victoires De La Musique (Meilleur Premier Album et Meilleure Vidéo) - le prix de l'industrie musicale française qui a lancé la carrière d'innombrables artistes francophones (comme Stromae par exemple). La plus grande star du rap belge, Damso , a été couronnée d'une première place bien méritée dans la catégorie Meilleur album de rap pour 'Lithopédion'.