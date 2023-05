Les légendes urbaines ne concernent pas uniquement les monstres marins et les 20/20 en philo au bac parce qu'on a osé écrire uniquement "l'audace, c'est ça" sur sa copie. Le beau monde du running est lui aussi touché par des idées reçues qui peuvent vous freiner au moment d'enfiler vos baskets. Tour d'horizon.

01 Transpirer dans le froid rend malade

"Ne sors pas les cheveux mouillés, tu vas attraper la crève !" vous a répété votre mère pendant 15 ans (au moins). Et spoiler : c'est faux. Les rhumes sont généralement causés par des virus qui n'ont rien à voir avec la température extérieure. Alors certes, le froid affaiblit votre système immunitaire et vous rend plus vulnérable, mais c'est précisément pour cette raison qu'il faut courir régulièrement. En effet, l'activité physique contribue à renforcer l'immunité. Alors foncez !

02 La musculation vous rend plus lent(e)

Certes, les bodybuilders avec des muscles irréels ne sont pas les créatures les plus rapides du globe. Mais pour le reste de la population, ce n'est évidemment pas vrai. Au contraire : mieux vaut se muscler pour courir. Le haut du corps, lorsqu'il est solide, vous assure une bonne stabilité, tandis que des abdos et des dorsaux puissants vous évitent de trop solliciter votre colonne vertébrale. Et ce n'est pas tout : un entraînement ciblé peut améliorer votre puissance et votre explosivité.

03 Vous ne commencez à brûler des graisses qu'à partir de 30 minutes de course

Pas du tout. Vous commencez bien évidemment à en brûler dès les premiers mètres, même s'il est vrai que plus vous courez, plus vous consommez de calories, et donc de graisses. L'idéal étant de conserver un rythme relativement modéré tout en plaçant ici et là de brèves accélérations. Le fractionné, il n'y a que ça de vrai.

04 Il faut impérativement s'étirer avant de courir

Euh, non. Faux. Evitez, même. Les étirements statiques avant la course impactent (négativement) vos performances et augmentent le risque de blessure, les muscles étirés ayant moins de puissance. Par contre, rien ne vous empêche de faire un petit échauffement dynamique à base de fentes qui prépareront idéalement votre organisme à l'effort.

05 La course est mauvaise pour votre dos

Non, et c'est même souvent une mauvaise excuse. Le sport en général - et la course en particulier - est en fait un bonne parade contre les problèmes de dos. La course à pied exerce et relâche en rythme la pression sur les disques invertébraux pour leur fournir un bon apport en nutriments et en liquides. Mais ce n'est pas fini : elle renforce également les muscles dorsaux et vous permet de brûler des calories pour perdre du poids.... et donc soulager votre dos. Attention cela dit : il faut porter des chaussures adaptées.

06 Les gens fit transpirent peu

La sueur refroidit le corps. Ça, nous le savons tous. Mais ce que bon nombre d'entre nous ignorent, c'est qu'il est possible de conditionner vos glandes sudoripares en courant régulièrement. Eh oui. L'objectif ? Transpirer plus efficacement en libérant une quantité optimale de sueur. De plus, notez que les coureurs en pleine forme transpirent aussi plus rapidement que les autres. En outre, la quantité de sueur est déterminée par vos gènes. Et bien sûr, plus il fait chaud, plus vous suez.

07 Courir sur l'asphalte abîme les articulations

Non, la course n'abîme généralement pas les articulations. L'exercice régulier a même plutôt tendance à les renforcer. De plus, les chaussures de running modernes (lorsqu'elles sont bien choisies) amortissent si bien les chocs que courir sur l'asphalte ne sollicite pas plus les articulations que, mettons, le sol mou d'une forêt. Pire encore : ledit sol souple peut entraîner des torsions de cheville. Et personne ne vous souhaite ça.

