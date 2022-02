Il y a quelque temps, notre Seppe Smits et Pierre Gérondal, un ébéniste de la ville wallonne de Malmédy, ont uni leurs forces pour créer le tout premier snowboard 100% belge . Tu peux découvrir exactement comment cela a été fait dans la vidéo " RIDE 694 "ci-dessous.

Pierre et moi avons visualisé l'ensemble du processus de production. De la conception à la touche finale. De l'arbre au splitboard. Seppe Smits

CONSEIL : Tu peux regarder la vidéo avec des sous-titres en français.

01 D'où est venu l'idée de fabriquer ton propre splitboard belge ?

« Ces dernières années, j'ai été de plus en plus attiré par le côté aventureux du snowboard. Le splitboard est peut-être une forme plus « basic » du snowboard, mais c'est aussi un sport qui te donne une incroyable satisfaction. C'est une façon très aventureuse de découvrir les montagnes. Même lorsque tu ne fais que monter, tu peux profiter des vues magnifiques, et le sentiment que tu ressents lorsque tu es au sommet est tellement meilleur que lorsque tu as pris l'ascenseur pour monter. »

« Le splitboard est aussi le moyen le plus écologique d'explorer les montagnes, donc ça me plaît aussi. Et quand j'ai appris que quelqu'un en Belgique pouvait m'aider à faire tout cela de manière encore plus écologique, j'ai bien sûr été immédiatement convaincu (rires). »

Seppe Smits © Thibaut Lampe Ride 694 © Geoffrey Meuli Ride 694 © Geoffrey Meuli Seppe Smits © Thibaut Lampe Ride 694 © Geoffrey Meuli Ride 694 © Geoffrey Meuli Ride 694 © Geoffrey Meuli Seppe Smits © Thibaut Lampe Ride 694 © Geoffrey Meuli Ride 694 © Geoffrey Meuli Ride 694 © Geoffrey Meuli Ride 694 © Geoffrey Meuli Ride 694 © Geoffrey Meuli

Comment as-tu abordé ce projet ?

« J'ai du rester en Belgique pendant un certain temps en raison de ma blessure au genou, j'ai donc eu le temps de tout régler. J'ai eu quelques rencontres avec Pierre Gérondal, l'ébéniste qui a fabriqué mon splitboard. Cela promettait d'être un défi pour nous deux, car il avait surtout de l'expérience dans la fabrication de skis. Pour moi, le grand défi était d'expliquer à Pierre du mieux que je pouvais ce dont j'avais exactement besoin. »

« Il a fallu beaucoup de recherches pour arriver au design que je voulais à 100%. Avec Pierre, j'ai ensuite tout dessiné et nous avons cherché le meilleur type de bois pour créer une planche aussi flexible que possible. Et le résultat est formidable ! »

Comment vous connaissez-vous ?

« David Bertrand de la RTBF nous a mis en contact. Il avait déjà travaillé avec Pierre dans le passé et nous a présentés l'un à l'autre. Dès la première rencontre, nous avons remarqué que notre grande passion pour les sports d'hiver nous réunissait. C'était une très bonne collaboration ! »

Pierre Gérondal & Seppe Smits © Geoffrey Meuli

Quel a été le plus grand défi ?

« Le défi le plus évident était bien sûr le fait que la planche était sciée en deux. Il n'était pas non plus facile de régler tous les petits détails. Au final, j'ai été agréablement surpris que la planche se sente tout de suite très bien sous mes pieds ! »

« Le plus grand défi pour Pierre a été de choisir les bons matériaux pour mon splitboard. Je ne pouvais que lui dire aussi précisément que possible comment je voulais que le board se sente. Mais il a fait un très bon travail. »

En quoi ce splitboard est-il si spécial ?

« Le splitboard est entièrement fabriqué en bois belge provenant de la région de Malmedy. Le fait qu'il s'agisse d'un produit entièrement belge, qui est également unique et fait sur mesure pour moi, est très spécial. J'ai hâte de partir à l'aventure ! »

Qu'est-ce que ça fait d'avoir son propre splitboard ?

« Je l'ai immédiatement emmené au Mont Rose pour le tester. C'était en septembre, nous devions donc aller en altitude et dans cette région, il y a plusieurs sommets de plus de 4000 mètres. Les conditions n'étaient pas encore idéales pour le snowboard. Nous ne pouvions pas encore compter sur une poudreuse profonde, mais c'était déjà un bon test pour voir comment la planche réagirait sur un terrain plus difficile. »

« Prendre des virages n'était pas un problème, la planche restait stable à grande vitesse, je pouvais facilement marcher en montée avec elle.... J'ai été agréablement surpris par le résultat ! L'intention est de fabriquer d'autres splitboards avec Pierre à l'avenir. »