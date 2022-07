Du virtuel au réel, du sim racing au Red Bull Ring

Pour Julien Soenen, l’eSport a été la meilleure façon de pouvoir rentrer dans le monde des sports moteurs, dès son plus jeune âge. En plus de son expérience confirmée sur simulateur, Julien a déjà eu l’opportunité de rouler en VW Fun Cup sur le circuit de Spa-Francorchamps. Mais c’est sans commune mesure avec ce qui l’attendait sur le Red Bull Ring, dans le cadre de l’expérience « Projekt Spielberg » proposée sur ce circuit. Au programme ? Une séance de coaching sur piste, suivie d’une expérience Porsche inoubliable.

