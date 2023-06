Lore première skateuse au musée d'histoire naturelle de Londres

La championne belge de skateboard Lore Bruggeman a vécu la session de skate de sa vie. Avec les stars mondiales Leticia Bufoni (Brésil) et Aldana Bertran (Argentine), elle s'est rendue à l'emblématique Musée d'histoire naturelle de Londres, transformé pour la première fois - et probablement la seule - en skate park unique au monde. Dans « Skate the Museum », le trio skate en pleine nuit parmi les 80 millions d'artefacts du musée. Des kickflips au-dessus des Vélociraptors aux boardslides et aux sauts au-dessus des anciens crocodiles. À voir absolument !