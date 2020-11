Dans Spider-Man: Miles Morales, tu dois te passer de ton mentor Peter Parker. Il s’est absenté un instant et son timing n'aurait pu être pire. Heureusement, nous avons rassemblé ci-dessous quelques astuces pour t’aider à survivre au "champ de bataille de New York" !

1. Choisis le bon niveau de difficulté

Dans ce jeu, tu peux choisir parmi quatre niveaux de difficulté. Pour une expérience optimale, il est préférable de choisir ‘Amazing’, mais ne va pas penser que tu as le temps de le parcourir dans tes pantoufles. Heureusement, en plus d'un cadre encore plus dur, il y en a aussi deux plus modérés. Alors joue le niveau ‘Amazing’, mets ta fierté de côté et n’hésite pas à régler temporairement le niveau de difficulté sur ‘Friendly’ si tu trouves un défi ou un boss spécifiques trop frustrants.

2. Tire le meilleur parti de ta mobilité

En tant que Spider-Man, tu es extrêmement mobile et tu devrais en tirer le meilleur parti. Il n'y a rien de mal à un combo étendu de coups de poing et de coups de pied, mais tes ennemis essaieront toujours de t’entourer. Ou ce boss peut activer son attaque ultra-puissante à tout moment. Alors plonge (et roule) à temps vers un endroit plus sûr ou mieux encore : balance-toi vers une position plus élevée.

Spider-Man: Miles Morales © Spider-Man: Miles Morales

3. Le O est ton meilleur ami

Ces petites icônes éclair autour de ta tête indiquent qu’on te titille ton Spider-Sense. En d'autres termes, tu es sur le point de prendre un coup ou une balle. Cela te donne environ 0,5 seconde pour appuyer sur le bouton O pour un mouvement évasif. T’arrives à réaliser ce geste à la seconde près ? Dans ce cas, tu évites non seulement des dégâts, mais tu réduiras également temporairement certains ennemis au silence et tu reconstitueras le compteur à partir duquel tu tires tes mouvements (venimeux) spéciaux.

4. Stealthy Spidey

Rien ne t’empêchera - avec une combinaison de force brutale et cette mobilité extrême (voir ci-dessus) – de dégager une zone qui grouille d'ennemis. Une tactique plus intelligente et un élément très gratifiant du gameplay consiste à éliminer autant de méchants que possible sans être vus avant d’engager le combat. Trouve un endroit au-dessus de leurs têtes, puis tire-les vers le haut dans un mouvement fluide. Une fois que tu les auras scotchés en toute sécurité, tu peux commencer à rechercher une autre victime. Cela vaut la peine de débloquer dès que possible la compétence qui t’indique si leur «disparition» sera remarquée par d'autres !

Spider-Man: Miles Morales © Spider-Man: Miles Morales

5. Connais ton adversaire

Tu affrontes généralement des ennemis de différents calibres et compétences. L'ordre dans lequel tu les élimines peut considérablement abréger ce combat. Les plus durs ont généralement la priorité, mais "finir" les tireurs ennemis en premier offre également des avantages. Après une série de coups, tu peux effectuer un coup de grâce. Ne le gaspille pas sur les ennemis que tu mets KO avec un simple gauche-droite, mais garde-le pour te débarrasser instantanément des adversaires les plus coriaces.

6. The floor is lava

Un truc sur lequel, à notre avis, on passe bien trop vite dans les tutoriels (si tu as déjà terminé ces tutoriels de formation), est qu'en visant avec L2 un mur ou un plafond, puis en appuyant sur R2, tu peux sauter vers ce mur ou plafond et rester collé sur place. Parfait pour rester hors de vue ou pour manœuvrer au-dessus de futures victimes furtives !

7. Gravity Well

C'est l'un des ‘gadgets’ que tu peux inclure dans ton arsenal après quelques heures, et il faut également quelques efforts pour les mettre à jour. Mais fais-le quand même. Cette chose attire tous les ennemis à proximité et la version améliorée les désarme du même coup. Idéal lorsque tu risques d'être submergé ... ou que tu te laisses – le doigt sur la gâchette de ce gadget – délibérément submerger.

8. Ne recule devant aucun défi

Peter Parker est peut-être temporairement absent de ses fonctions, mais il t’a laissé des devoirs sous forme de défis. Ils te guident à travers chacune de tes compétences : combat, furtivité et balancer des toiles. Ce sont une sorte de tutoriels optionnels. Termine-les tous. Tu n’as même pas besoin d'atteindre un certain score pour empocher les bonus qu'ils rapportent. Et ce ne sont pas les moindres ... K.O. instantané, ça vous tente ?

Spider-Man: Miles Morales © Spider-Man: Miles Morales

9. Venom règne

Dans toute situation de combat où la furtivité n'est pas une option, le venin - la super force unique de Miles Morale - peut faire toute la différence. Il te permet de faucher des hordes d'ennemis et c'est le geste à utiliser pour prendre une grosse bouchée de l'armure ou de la santé d'un boss. Alors investis dans des mouvements de venin plutôt que dans des techniques pour désarmer ou balancer des ennemis. Utilise des mouvements de venin, tout comme ce mouvement-coup-de-grâce, surtout aux moments et dans les endroits où cela te donne le plus grand avantage.

10. Voici comment obtenir des Ability Tokens