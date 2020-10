9 trucs & astuces pour Star Wars : Squadrons !

Le nouveau Star Wars: Squadrons est cool et intense, mais également plus difficile que prévu pour de nombreux joueurs. Néanmoins, nous te suggérons de persévérer, car la récompense sera considérable. Et avec ces trucs et astuces, tout devient un poil plus facile !

1. Joue en solo

Ce jeu tourne en grande partie autour du multijoueur compétitif. Mais tout comme dans un jeu de tir, en tant que nouveau venu, tu peux rapidement te décourager lorsque tu te fais réduire coup sur coup en tas de ferraille spatiale sur les champs de bataille virtuels. Dans ce cas, les campagnes solo sont un cours d'orientation parfait pour te familiariser avec les systèmes de jeu et pour commencer à développer la mémoire musculaire de tes doigts. Considère le Practice Mode comme un cours de suivi.

Star Wars : Squadrons © EA

2. Teamwork makes the dream work

Dans un jeu de tir compétitif, tu peux faire ce que tu as à faire comme un loup solitaire ou aller camper quelque part, mais dans Star Wars: Squadrons, tu n'as pas ce «luxe». Les pilotes qui restent proches de leurs collègues ou ailiers vivent plus longtemps et marquent plus de victoires. Chasser un ennemi ensemble fonctionne donc mieux, et tu peux plus facilement abattre un ennemi qui concentre son attention sur un seul de tes coéquipiers. La communication vocale rend tout cela encore plus facile !

3. Manœuvre comme un ace

Dans Star Wars: Squadrons, aucune manœuvre d'évitement prête à l'emploi ne peut être activée par un seul bouton. Les pilotes qui ont le plus de réussite sont ceux qui font des mouvements imprévisibles. Des changements de vitesse brusques, savoir quand tu peux ou dois prendre un virage serré et quand il est préférable d'envoyer l'énergie de tes boucliers vers tes moteurs fait la différence entre un enterrement spatial et un changement de position avec ton ancien tueur potentiel.

4. Drift, micro-drift en chain-drift

Une manœuvre que tu dois absolument maîtriser est le drift. Entraîne-toi donc dans le Practice Mode jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature, pour ainsi dire. C’est fait ? Super ! Mais il y a plus. Affine ta mobilité - et, plus important encore, les chances de survie que te procure le drifting - en te perfectionnant également dans le micro- et le chain-drift. Si tu maîtrises ces techniques, tu es vraiment un joueur avancé et tu pourras vraiment compliquer les choses pour ton ennemi. Tu trouveras une explication claire sur le micro- et le chain-drift ci-dessous !

5. Lis, utilise et abuse de ton environnement

Tout ce que tu as lu ci-dessus fonctionne encore mieux lorsque tu prends également en compte l'environnement. Ce n'est pas toujours possible et comporte certains risques, mais manœuvrer un obstacle entre toi et ton poursuivant peut te donner des secondes indispensables pour t’en débarrasser définitivement. Cela te permet d’ailleurs aussi de couper le lock-on des systèmes de missiles ennemis. Ou encore - et c'est moins honorable, mais bon, à la guerre comme à la guerre – tu cherches tes coéquipiers aussi vite que possible pour qu'ils puissent l’abattre. Attention, car dans le pire des cas, tu l’inciteras ainsi à choisir une autre victime ...

6. Passe à l’offensive

Sache que tu peux jouer presque à l'aveuglette avec l'allocation d'énergie de tes systèmes de bord et qu’une meilleure maîtrise du manche de contrôle peut également t’être utile lorsque tu te lances dans un kill ou un objectif. L'ennemi est peut-être aussi doué en manœuvres rapides que toi. Astuce supplémentaire : les missiles sont moins faciles à esquiver lorsque tu les lâches de front sur un ennemi.

Star Wars : Squadrons © EA

7. Choisis les bonnes pièces

Les débutants préfèrent choisir des pièces défensives pour améliorer leur vaisseau spatial. Avec le Scrambler Shield et le Dampener Hull, par exemple, ton ennemi aura besoin de temps pour verrouiller tes missiles. De plus, apprends à jouer avec les pièces anti-missiles et surtout sache quand les activer. Les upgrades qui réparent ton vaisseau sont très attrayants pour le joueur défensif. Sache que tu n'en tireras le maximum que lorsque tu maîtrises suffisamment les compétences de conduite pour t’amener dans une position telle que ces upgrades puissent faire leur travail.

8. Opte pour la mise à mort la plus simple

Ne passe à l'offensive que si tu n'as aucun ennemi à tes trousses. Ne sélectionne pas celui qui est clairement accompagné par un ailier, mais opte plutôt pour une cible qui a déjà été sélectionnée par l'un de tes coéquipiers. Un ennemi volant sur une orbite qui te permet de lui ‘emboîter le pas’ plus facilement est également meilleur qu'un ennemi nécessitant un changement de cap. Tu es à la poursuite d'un adversaire mais tu remarques qu'il prend le dessus ? Dans ce cas, interromps ta poursuite le plus rapidement et le plus sûrement possible. Ta cible ne se rend pas compte que tu te trouves dans son sillage ? Alors, attends qu'il voit lui-même une cible. De cette façon, tu peux l'attraper à un moment où il est distrait et éventuellement le forcer à des réactions de panique dont tu peux profiter !

9. Ne t'en fais pas