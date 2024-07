Les 8 conseils de Takamura pour les débutants dans Street Fighter 6

- le plus grand tournoi de Street Fighter 6 au monde - sont désormais ouvertes ! Inscris-toi aux qualifications, participe aux finales nationales dans la E-Rena au Pukkelpop et qui sait, peut-être représenteras-tu notre pays lors des finales mondiales de l'année prochaine en France.....

Choisis un personnage et prends le temps de maîtriser tous ses mouvements, ses forces et ses faiblesses. Une fois que tu sais comment ton personnage se situe par rapport aux autres, tu peux élaborer des stratégies et des contre-actions spécifiques.

Choisis un personnage et prends le temps de maîtriser tous ses mouvements, ses forces et ses faiblesses. Une fois que tu sais comment ton personnage se situe par rapport aux autres, tu peux élaborer des stratégies et des contre-actions spécifiques.

Choisis un personnage et prends le temps de maîtriser tous ses mouvements, ses forces et ses faiblesses. Une fois que tu sais comment ton personnage se situe par rapport aux autres, tu peux élaborer des stratégies et des contre-actions spécifiques.

Regarde des matchs de professionnels pour apprendre des techniques et des stratégies avancées. Il faut prêter attention à l'espacement, à la synchronisation, à la gestion des compteurs et à la prise de décision des joueurs professionnels.

Regarde des matchs de professionnels pour apprendre des techniques et des stratégies avancées. Il faut prêter attention à l'espacement, à la synchronisation, à la gestion des compteurs et à la prise de décision des joueurs professionnels.

Regarde des matchs de professionnels pour apprendre des techniques et des stratégies avancées. Il faut prêter attention à l'espacement, à la synchronisation, à la gestion des compteurs et à la prise de décision des joueurs professionnels.