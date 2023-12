La grande finale du Red Bull Street Style Global Championship s'est déroulée hier au Docks Dome de Bruxelles. Dans une salle comble, 16 des meilleurs footballeurs freestyle du monde se sont affrontés dans la lutte pour le titre mondial. Maarten Vandevoordt et quatre experts internationaux ont choisi les deux vainqueurs : Anastasia Bagaglini (Italie), qui participait pour la première fois au concours Red Bull Street Style ! - et Jay Hennicke d'Australie. Soufiane Bencok, de Bruxelles, a été éliminé en huitième de finale.

La grande finale du Red Bull Street Style Global Championship s'est déroulée hier au Docks Dome de Bruxelles. Dans une salle comble, 16 des meilleurs footballeurs freestyle du monde se sont affrontés dans la lutte pour le titre mondial. Maarten Vandevoordt et quatre experts internationaux ont choisi les deux vainqueurs : Anastasia Bagaglini (Italie), qui participait pour la première fois au concours Red Bull Street Style ! - et Jay Hennicke d'Australie. Soufiane Bencok, de Bruxelles, a été éliminé en huitième de finale.

La grande finale du Red Bull Street Style Global Championship s'est déroulée hier au Docks Dome de Bruxelles. Dans une salle comble, 16 des meilleurs footballeurs freestyle du monde se sont affrontés dans la lutte pour le titre mondial. Maarten Vandevoordt et quatre experts internationaux ont choisi les deux vainqueurs : Anastasia Bagaglini (Italie), qui participait pour la première fois au concours Red Bull Street Style ! - et Jay Hennicke d'Australie. Soufiane Bencok, de Bruxelles, a été éliminé en huitième de finale.

« Je ne m'attendais vraiment pas à cela ! Je n'avais jamais atteint les huit premiers d'une compétition auparavant (rires). C'était TELLEMENT cool. Je me sentais très bien et très à l'aise ce soir. Probablement parce que j'étais sur scène avec certains de mes meilleurs amis ? Une énergie formidable, Bruxelles ! Je n'ai pas de mots pour cela. Merci ! »

« Je ne m'attendais vraiment pas à cela ! Je n'avais jamais atteint les huit premiers d'une compétition auparavant (rires). C'était TELLEMENT cool. Je me sentais très bien et très à l'aise ce soir. Probablement parce que j'étais sur scène avec certains de mes meilleurs amis ? Une énergie formidable, Bruxelles ! Je n'ai pas de mots pour cela. Merci ! »

« Je ne m'attendais vraiment pas à cela ! Je n'avais jamais atteint les huit premiers d'une compétition auparavant (rires). C'était TELLEMENT cool. Je me sentais très bien et très à l'aise ce soir. Probablement parce que j'étais sur scène avec certains de mes meilleurs amis ? Une énergie formidable, Bruxelles ! Je n'ai pas de mots pour cela. Merci ! »