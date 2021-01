Explorer la piste de ski la plus redoutée du monde avec ... un wingsuit ?!

Streif . Si ce nom te donne des sueurs froides, tu n'as sans doute pas manqué la 81e Hahnenkamm Race à Kitzbühel, en Autriche . Lors de cette étape redoutée du calendrier de la Coupe du Monde de Ski , les meilleurs skieurs du monde dévalaient la pente à des vitesses vertigineuses. De 1.665 mètres à 805 mètres. À des vitesses dépassant parfois les 150 km/h ! Et l' équipe Red Bull Skydive est allée encore un peu plus loin pour un aperçu du parcours.

« Le fait que nous puissions voler au-dessus du parcours avec une combinaison de wingsuit prouve à quel point il est raide. Après tout, il faut compter que nous descendons environ 1 mètre pour tous les 4 mètres que nous avançons. Descendre ici sur des skis, ça doit être infernal. Ce n'est pas sans raison que c'est la course la plus difficile au monde. »

