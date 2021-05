Part of this story

Le Red Bull Kumite , l'un des tournois de Street Fighter V les plus prestigieux au monde, est de retour ! Après une année de compétitions en ligne, les meilleurs joueurs du monde se préparent pour le très attendu Invitational à Londres ce week-end . Mais savais-tu déjà qu'il y a également un Belge parmi eux ? Le bruxellois Takamura s'est construit un fantastique palmarès depuis des années et ce week-end, il défendra l'honneur de notre pays contre les meilleurs 'versus fighters' du monde !

Le samedi 22 mai , un showcase pour le tout nouveau jeu de combat Guilty Gear Strive aura lieu. Le dimanche 23 mai , les 16 meilleurs joueurs du monde montreront leurs talents lors d'un tournoi exclusif de Street Fighter V . Et parmi eux est le Belge Takamura . En 2018, il a remporté notre Qualifier belge et en 2019, il a terminé quatrième au Red Bull Kumite au Japon. Cette année, il veux encore faire mieux !

« Quand j'étais petit, je jouais souvent à des jeux de combat avec mes frères et cet intérêt n'a cessé de se développer. J'ai participé à ma première compétition en 2017. J'y suis terminé à la deuxième place, alors qu'il y avait aussi beaucoup de joueurs européens de très haut niveau. Cela m'a donné la motivation pour participer à d'autres compétitions. And here we are ! »

« Le Red Bull Kumite est le tournoi de jeux de combat le plus prestigieux au monde. Les battles qui s'y déroulent sont toujours d'un très haut niveau et il y a toujours beaucoup de moments forts. Avec cet événement, Red Bull fait passer la compétition de Street Fighter au niveau supérieur. C'est top ! »

