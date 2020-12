Tarmac Online Sessions : regarde-les en direct ici !

Pas d’événements physiques cette année, mais

des compétitions eSport en ligne.

Sous le nom de 'Tarmac Online Sessions', ces compétitions sont transmises en direct sur la chaîne

! Pendant 10 semaines, les joueurs s'affrontent sur un Pack de plusieurs jeux pour déterminer les vainqueurs ! Au programme : Minecraft, FIFA 21, Fall Guys, Fortnite, Valorant, League of Legends et beaucoup d'autres... Et tout cela est animé par des commentateurs qui sans doute arriveront à vous faire vibrer !