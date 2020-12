Pendant seulement 48 heures, vous pouvez regarder gratuitement The Old World sur Red Bull TV . Dans ce tout nouveau film des frères Tillman, vous verrez les meilleurs riders VTT européens faire leur truc dans les endroits les plus divers et, surtout, les plus beaux. Du slopestyle au VTT freeride. Et même du BMX ! Bref, un must pour tous les fanatiques de vélo.

Une autre raison de regarder le film ? L'un des riders est belge ! Nico Vink est une légende de la scène VTT, travaille chaque année sur le Red Bull Rampage - cela en dit long - et sait comme personne d'autre à quel point cette production est unique. Une interview !

The Old World – Trailer

The Old World. À quoi pouvons-nous nous attendre ?

"Je n'ai pas encore vu le film, mais mes attentes sont très élevées - et à juste titre, je pense. Les riders et les sites sont au top. Je n'attends rien d'autre qu'un film qui vaut plus que la peine d'être regardé !"

Qu'est-ce qui rend ce film si spécial ?

"Il est vraiment exceptionnel qu'une production cinématographique d'une telle ampleur ait lieu en Europe. J'ai eu plusieurs fois un rôle dans un film de VTT avant, mais à chaque fois il s'agissait de productions américaines ou canadiennes. C'est une bonne chose que l'Europe propose désormais une production aussi haut de gamme. Et que j'en fait partie !"

Qui sont les frères Tillman et comment sont-ils arrivés chez toi ?

"Les frères Tilman sont des riders VTT professionnels qui ont fondé leur propre maison de production il y a quelques années. J'étais leur compagnon et nous avons filmé des vidéos ensemble dans le passé."

Nico Vink et Brandon Semenuk © Red Bull Content Pool

Quel est ton rôle dans le film ?

"Avec le rider polonais Szymon Godziek, j'ai filmé une scène à Kudowa-Zdrój en Pologne que vous verrez dans le film. Outre le fait que j'ai roulé moi-même, c'est moi qui ai construit les lignes et le spot pour la vidéo, avec mon entreprise Vink Creations. L'équipe responsable de la construction était composée de Jeroen Meersman, un de mes amis de BMX de Belgique, Szymon Godziek et un de ses bons amis Marcin Rot. Au total, nous avons construit la parcours pendant quatre semaines et tout filmé en une semaine."

Quel est le rider qui t'a le plus impressionné ?

"Bien que je n'aie pas encore vu le film, je peux déjà dire que j'admire Szymon Godzick, Emil Johansen et Vincent Tupin. Au fait, Emil est vraiment un grand talent. Je n'ai que du respect pour lui. Encore très jeune, mais déjà l'un des meilleurs rider du monde."

"J'ai moi-même beaucoup d'expérience, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas être surpris par les tricks et les compétences des autres riders. Le niveau est de plus en plus élevé et le sport ne cesse d'évoluer. Cela fait maintenant plus de 33 ans que je fait du VTT, mais j'apprends encore tous les jours. Il y a encore beaucoup de marge pour s'améliorer."

The Old World ne se limite pas au VTT, le BMX est également abordé...

"En effet ! Maintenant, je suis surtout un vététiste, mais de ma 3e à ma 26e ans, le BMX était plus mon truc. Je crois donc que c'est vraiment cool que le film montre les deux !"

Tu fais encore du VTT en Belgique ?

" À présent, je ne roule plus beaucoup en Belgique. En général, je suis sur la route pour des projets à l'étranger. J'ai passé pas mal de temps en Amérique et au Canada et maintenant je passe l'hiver en Espagne parce que les conditions sont excellentes ici pour conduire."