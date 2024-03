Quand Marten Van Riel challenge Philippe Gilbert

Mais de quoi s’agit-il ? The Riel Distance, c’est une série de quelques épisodes et rencontres où Marten challenge d’autres sportifs. C’est un face à face dans lequel ce n’est pas la performance pure et dure qui compte. C’est la précision et l’intuition. Ici, l’enjeu est d’être capable de parcourir une certaine distance, le plus exactement possible… mais sans aucun instrument de mesure ni technologie.