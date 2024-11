Thierry Neuville: « Ce fut une bagarre du début à la fin ! »

Un sacre amplement mérité ? Absolument ! Avec un palmarès impressionnant de cinq titres de vice-champion du monde, 21 victoires en WRC, 69 podiums et 413 spéciales remportées, Neuville n’avait plus qu’un objectif : le titre suprême. Et aujourd’hui, il l’a enfin atteint!

Neuville s'est en effet illustré au Rallye du Japon, le dernier de la saison WRC, qui fut un véritable thriller. Avec son copilote Martijn Wydaeghe et sa Hyundai i20 N Rally1, ils n’avaient besoin que de six points pour décrocher le titre. Toutefois, une défaillance mécanique survenue dès le vendredi a compliqué la situation. Avec aucun point marqué, toute la pression reposait sur le week-end! Finalement, lorsque son unique concurrent, Ott Tänak, a été contraint d’abandonner, Neuville a su que son rêve devenait réalité.

"Ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants, marqués par une pression constante. Ce week-end encore, les émotions ont été très intenses. Mais enfin, la pression est retombée, et je peux retrouver le sourire. Cette saison a été un véritable défi du début à la fin. Nous avons travaillé sans relâche, et l'équipe a accompli un travail remarquable pour maintenir la voiture en parfait état."

