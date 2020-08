Lore Bruggeman et son Courtrai : « home sweet home ! »

À quoi ressemblait ton été, Lore ?

« C’est un peu différent que d'habitude cet été, mais nous devons traverser cette période tous ensemble. Heureusement, je peux toujours faire du skate avec toutes ces mesures, car garder de la distance est parfaitement possible dans notre sport. Au début, j’ai absolument dû m’adapter, mais maintenant tout le monde y est habitué. Pendant le confinement, j'ai beaucoup fait du skate dans mon jardin, alors que les skateparks me manquaient énormément. Mais il y avait aussi du temps pour faire autre chose. Étudier bien sûr, mais aussi dessiner et construire une mini-rampe dans le jardin. »