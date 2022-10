Rampage arrive et Thomas Genon est prêt à se lancer une fois de plus

Le Red Bull Rampage revient cette semaine et il y a un coureur belge qui participe pour la 10e fois sur le terrain escarpé et impitoyable de Hurricane, Utah, ce 21 octobre : Thomas Genon . La première participation de Genon date de 2012 et depuis lors, il a été incroyablement constant, se qualifiant à huit reprises pour la finale. Deux cinquièmes places aux éditions Rampage 2015 et 2018 sont ses meilleurs résultats

Genon est un vétéran du Rampage © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Une décennie s'est écoulée depuis sa première participation au Rampage et Genon, aujourd'hui âgé de 29 ans, s'est forgé la réputation d'être l'un des meilleurs pilotes de VTT slopestyle et freeride au monde. Alors que certains athlètes ont arrêté la compétition, Genon parcourt toujours le monde pour se mesurer aux meilleurs lors de compétitions. Son amour pour Rampage est toujours intact.

« 2012 a été mon premier Rampage. Je n'ai raté aucune édition », confie-t-il. « Je suis un grand fan. J'aime le fait que tu puisses construire toi-même ton parcours. Ce n'est pas la course classique où on te donne ton parcours et puis c'est tout. Lorsque c'est le cas, peut-être que certains sauts ne correspondent pas à ton style ou peut-être que certains parcours ne correspondent pas à ce que tu veux faire à ce moment-là. »

Lors de son premier Rampage en 2012 © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Naturellement, Genon a changé et grandi au cours des 10 dernières années, et Rampage a grandi avec lui. Rampage s'inscrit en quelque sorte dans la philosophie de ce qu'il aime faire en termes de production de contenu vidéo. Son récent montage vidéo Mine Line est fortement influencé par le freeride en termes de ligne et de flux.

« Toute ma vie, Rampage a évolué avec mon état d'esprit. Tu changes, tu veux réaliser des trucs différents. Rampage permet une évolution vraiment naturelle. Au fil des années, j’ai pu faire tellement de choses basées sur le contrôle du vélo. »

15 minutes Tommy G's Mine Line Dans Mine Line, Tommy G plonge dans l'histoire de sa famille belge. Au sens littéral.

En parlant du Rampage, Genon dit que c'est un endroit où il est libre de s'exprimer comme bon lui semble.

« C'est vraiment cool de pouvoir y faire ce que l'on veut, et aussi de voir les autres coureurs faire ce qu'ils veulent. C'est très important pour moi. Chaque rider peut rester fidèle à son propre style et réussir au Rampage. »

Alors après neuf éditions avec des parcours toujours changeants, Genon a-t-il trouvé l'art de rouler la ligne parfaite ?

« Rétrospectivement, quand je regarde tous les différents Rampages et l'évolution du sport, je pense que la ligne parfaite est la ligne qui te met au défi », dit-il. « Si ce ne sont que des tricks et une ligne facile, alors il manque quelque chose. Mais si tu dévales une ligne technique à toute allure, il manque aussi quelque chose. »

Regarde Genon lors de l'édition 2019 du Red Bull Rampage ci-dessous :

4 minutes Tommy G @ Red Bull Rampage 2019

Pour Genon, les meilleurs coureurs sont ceux qui peuvent tout faire, les athlètes capables de combiner une conduite technique avec la capacité d'effectuer des tricks, et à cet égard, il rend hommage à Brendan Fairclough.

« La dernière course qu'il [Fairclough] a faite là-bas [au Red Bull Rampage en 2019], c’était dément. Dès qu'il s’est engagé dans le canyon, c'était la meilleure course de tous les temps. »

Quant à ses propres lignes, il compte se concentrer sur les bons tricks plutôt que sur des features uniques. Son approche après dix ans de Rampage consiste à « faire quelque chose de grand et aller vite » et à faire de l'événement de cette année quelque chose de vraiment spécial pour lui-même.

« Je veux aller plus grand, faire de plus gros sauts, parce que nous retournons sur un site que j'ai parcouru une première fois en 2012. Mon style a changé depuis, donc je ne vais pas me contenter de faire la même ligne."

Pour Rampage, la concentration ultime est une nécessité. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool Rétrospectivement, en regardant tous les différents Rampages et l'évolution du sport, je pense que la ligne parfaite est la ligne qui te met au défi. Thomas Genon

Comme le mentionne Genon, le Red Bull Rampage de cette année se déroule sur le site de la compétition en 2008-2013. Heureusement, le Rampage fournit toujours la toile parfaite, même sur une zone de compétition qui a déjà été utilisée.

« Le Rampage est une page vierge. Je veux partir de zéro. Après tout, on veut s’amuser pendant la course. »

Quant à son équipe de construction, Genon se fera accompagner par l’équipe qui l'a aidé sur son projet Mine Line, les Français Eliott Lapotre et Louis Reboul. Tous deux sont eux-mêmes de grands coureurs, Reboul ayant même participé à la finale du Rampage en 2014.

« L'année dernière [à l'édition 2021], c'était tellement ‘dernière minute’ pour moi que je n'ai pas pu les faire venir, mais Eliott m’a accompagné en 2016, 17, 18 et 19. Il est donc le gars que j'emmène toujours avec moi. Quant à Louis, je roule beaucoup avec lui à la maison. »

« J'étais dans l'Utah plus tôt cette année pour Canyon Bikes et ils m’ont tous les deux aidé pour la construction. Ils savent ce que je cherche, je n'ai pas à trop leur expliquer quoi que ce soit, ils me comprennent. »

Thomas Genon © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Un athlète qui en est à son 10e Rampage pourrait prendre l'événement et ses risques pour acquis. Ce n’est pas le cas de Genon.

« Tu ne sais jamais si c'est ton dernier ou non. Même quand c'est ton premier. C'est un événement unique en son genre. Tout le monde veut se montrer à son avantage. [Chaque année] je veux prouver que j'avais raison sur ma construction et que mon style était le bon choix. »

« La rage de vaincre est beaucoup plus intense que sur n'importe quelle autre course. Tu essaies de créer quelque chose que te correspond. Tu as peur au départ, mais cette détermination permet de surmonter plus facilement cette peur »"

Der Mythos Red Bull Rampage © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Genon espère bien sûr continuer à concourir au Rampage dans les années à venir. Une place dans le top 10 permet d’obtenir automatiquement une invitation. Alors quelles sont ses attentes pour cette année ?

« Il y a tellement de choses qui peuvent influencer le résultat. C'est super difficile de pronostiquer un classement. Après une cinquième, sixième et septième place, j’espère bien sûr décrocher un podium. »

Regarde Thomas Genon et les 17 autres athlètes de l'édition 2022 du Red Bull Rampage ce 21 octobre. Regarde l'intégralité de la diffusion en direct sur Red Bull TV à partir de 17h.

Télécharge l'application gratuite Red Bull TV et assiste à l'action du Rampage sur tous tes appareils !