Les précieux conseils de Tom de Dorlodot pour la course à pied

"Piloter un parapente n'est pas si physique mais il faut être en forme pour rester concentré pendant 10 à 11 heures dans les airs. Pour les courses qui combinent la randonnée et le vol, c'est super important. Comme pour le Red Bull X-Alps par exemple. Si tu es bien entraîné et bien préparé, tu peux être rapide partout : dans les airs et sur terre !"

"En général, je m’impose un rythme de course plus lent pendant les deux premiers kilomètres. Quand je me sens prêt, j'accélère. Je termine également avec deux kilomètres de retour au calme en diminuant ma cadence. Cela me permet d’éliminer les toxines et d’assurer une bonne récupération."

"Je préfère ne pas avoir trop de couches quand je cours ; j’aime me sentir léger. Quand je commence, j’ai toujours un peu froid, mais on se réchauffe très vite quand on court. Je porte des gants s'il fait frais dehors. J'utilise un sac à dos de course pour transporter une veste légère imperméable au cas où il commencerait à pleuvoir, mon téléphone, de l'eau et quelques barres ou gels."

"Il faut également élaborer un bon plan d’entraînement. Commence par un entraînement de vitesse par semaine et ajoute un deuxième au fur et à mesure que tu développes ta forme physique. L'idée est d'alterner entre vitesse lente et vitesse rapide pour entraîner aussi ton cœur et progresser au niveau de ton rythme cardiaque."

"Il faut développer sa condition physique graduellement. Établis un plan et commence à courir de plus en plus de kilomètres. Ce n'est pas grave si tu es lent, mais il est important de t’entraîner pendant de longues heures et de renforcer ton endurance.""

Il faut développer sa condition physique graduellement. Établis un plan et commence à courir de plus en plus de kilomètres.

"Je m’étire assez peu en fait. Mais quand je le fais, je privilégie des étirements en douceur et en profondeur. Aller trop vite et trop fort, c’est souvent risquer un claquage ! Je ne ressens ni crampes ni douleurs après l’effort. Je suppose que mon corps s'est habitué à la charge d'entraînement. Et peut-être que mon régime alimentaire aide aussi …"

Que manges-tu et bois-tu avant, pendant et après la course ?